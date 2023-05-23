Сегодня в Хабаровске стартовала стратегическая сессия по развитию системы среднего профессионального образования в Дальневосточном федеральном округе. Соорганизаторами мероприятия стали Министерство просвещения Российской Федерации, Министерство Российской Федерации по развитию регионов Дальнего Востока и Арктики, АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» и Торгово-Промышленная палата РФ.

С марта этого года внедрена программа обучения для руководителей профессиональных образовательных организаций субъектов ДФО. В рамках стратегической сессии пройдет очный модуль данного обучения.

– Целью программы является повышение эффективности деятельности учреждений среднего профессионального образования для синхронизации подготовки кадров с потребностями реального сектора экономики. От Хабаровского края в защите проектов будет участвовать 11 отраслевых команд, – рассказала заместитель директора Департамента государственной политики в сфере среднего профессионального образования и профессионального обучения Министерства просвещения РФ Маргарита Скворцова.

Во время презентации лучших программ развития участники смогут обсудить с ведущими экспертами из разных областей, а также представителями работодателей наиболее эффективные пути их реализации. Дополнительно запланировано проведение круглого стола, бизнес-сессии с представителями работодателей региона, экспертных модулей.

– Система среднего профессионального образования в Хабаровском крае достаточно успешно развивается. Синхронизировать потребность экономики и подготовку кадров помогает выстроенная система прогнозирования кадровой потребности. Сегодня мы четко понимаем, какие кадры нужны и в каком объеме. Численность обучающихся растет. По поручению главы региона Михаила Дегтярева мы каждый год увеличиваем контрольные цифры приема и открываем новые направления подготовки, – отметил заместитель председателя правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгений Никонов.

Отметим, что в регионах Дальневосточного федерального округа создано 17 кластеров федерального проекта «Профессионалитет». В 2022 году открыли свои двери 8 образовательно-производственных центров в Амурской области, Хабаровском, Приморском и Камчатском крае, Республиках Бурятия и Саха (Якутия).

– На базе Губернаторского авиастроительного колледжа в городе Комсомольске-на-Амуре открыт кластер «Машиностроение», а в Хабаровском железнодорожном техникуме создан кластер «Железнодорожный транспорт». В этом году открываем кластер «Водный транспорт» и «Педагогика». Уже направили заявку на «малый» профессионалитет по направлению «Туризм и сфера услуг» и готовим документы на 2024 год по «большим» кластерам «Судостроение» и «Транспорт», – добавила министр образования и науки Хабаровского края Виктория Хлебникова.

В первый день стратегической сессии участникам провели экскурсию по образовательно-производственному кластеру «Железнодорожный транспорт». Также в ЖД техникуме прошли экспертные сессии. Завершится стратсессия 24 мая.