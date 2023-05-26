Интересный мир вокруг нас в России. Просто завораживающий мир своими неожиданностями и перевёртышами от набивших уже оскомину двойных стандартов до любителей создавать провокационные ситуации везде и всюду. От наших читателей поступило множество вопросов о писательской деятельности, как начинать, что ставить во главу угла и так далее. В связи с этим мы и попросили поделиться своим опытом начинающего писателя, нашего постоянного гостя, эксперта по всем вопросам. Встречайте, Сергей Роща, ныне учитель физики, технологии, шахмат и живописи. Вдобавок и репетитор по истории, обществознанию, математике и физике. Где? Для нас не суть важно! Ведущий рубрики «Хабаровские новости Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Ваша школа сегодня проводила День здоровья?

С.А. Здравствуйте, Станислав! Было дело. Как всегда, организация проведения мероприятия на высочайшем уровне. Дети старались!

С.С. Но мы сегодня поговорим не об этом. Наших читателей интересует писательская деятельность. Как начинать? Поделитесь опытом.

С.А. Никогда не собирался заниматься писательской деятельностью! Когда меня назначили помощником командующего Дальневосточной армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны по информационному обеспечению и связям с общественностью, тут всё и началось. Командующий армией генерал-лейтенант Садофьев Игорь Васильевич вызвал на беседу и объяснил суть проблемы. Скажу сразу, эту должность только открыли, а так как я постоянно ездил с командующим на различные проверки начальником штаба группы проверки, был, так сказать, «вторым человеком» и, проблем с текстовой частью актов проверки не возникало, то он принял решение назначить меня. Должность начбоя надо было освободить «под трамплин» для Москвы. Что касается первого учителя, то им стал тогда корреспондент газеты «Российская газета» Пронякин Константин, объяснил, показал и, я всё понял. Труд адский! Кстати, начало моей деятельности, всю антологию, читатели могут изучить на информационном портале viperson.ru, или, просто, набрать «Роща Сергей Алексеевич, Хабаровск», на этом портале сразу откроете биографию, нажмёте «Упоминания 713», а более свежее «Публикации 110». Думаю, будет интересно почитать.

С.С. Жизненный опыт. Образованность. Интересы.

С.А. Всё чему родители научили в детстве. Читайте классиков.

С.С. Давайте что-нибудь напишем из того, что есть вокруг нас. Ошеломляющий успех среди наших читателей имеет рассказ «Мальчик бежал». Это из серии «Мир вокруг нас»? Правильно понимаю?

С.А. Основано на реальных событиях, с примесью художественного воображения, как же без этого, на самом деле, мальчик остался жить, об остальном ничего сказать не могу.

С.С. С чего начнём?

С.А. С классика.

С.С. С Достоевского?

С.А. С Михаила Афанасьевича Булгакова, роман «Мастер и Маргарита». Моя бабушка Луша, знахарка, хирург по образованию это произведение зачитала до дыр.

С.С. Опять про Аннушку?

С.А. Только вместо Аннушки жена героя произведения «Мир вокруг нас», условно дадим такое название. Как и в рассказе «Мальчик бежал» пишем ту же фразу: «Аннушка уже купила подсолнечное масло и, не только купила, но даже и разлила». Всегда должна быть фраза из классических произведений, как привязка к местности. Где её размещать, дело творческого подхода для перехода к построению сюжетной линии. Берём реальную ситуацию рядом с домом, где проживаем семьёй. Примерно так делали все классики, особенно Антон Павлович Чехов. По сюжету получается так. Например, жена не убрала стружки, после того, как наш главный герой топором обстрогал дощечки для колышков. Понимаете, о чём речь? Эти колышки забивают вокруг маленького деревца, не менее трёх штук, и заматывают сигнальной лентой, чтобы собаки не писали на ствол деревца. Так вот, в тот же день мимо неубранных стружек проходила женщина, пусть будет полной комплекции, рядом собака неважно какого цвета, определим чёрного, на поводке без намордника, увидела такое безобразие, и возмущению не было предела. Здесь и кроется причина возникшего скандала, послужившая сюжетному построению произведения. Надо уметь найти платформу для идеи, чтобы совместить реальность и художественный вымысел. Продолжим. Через неделю муж и жена опять принесли брусочки, чтобы из них сделать колышки, аж полсотни штук, а не восемь, как прошлый раз. О том, что жена Глаша прошлый раз не убрала стружки, её муж, назовём Игнат Филёк, «ни сном, ни духом». Пока Глаша поливала на клумбе цветы, в это время с топориком в руке на мусорной урне Игнат мирно обтёсывал полуметровые брусочки, готовые колышки складывал рядом, небольшой ветерок разносил стружки в разные стороны. Внимание! В это предвечернее время женщина с чёрной собакой вышла на прогулку! Хочу обратить внимание, здесь важно дать больше психологии, внутреннего состояния. Примерно так. Женщина, в душе начальник, вожак, всю неделю вынашивала словесную тираду мусорным людям, кто не уважает труд почётной профессии дворника, проявляет неуважение к народам среднеазиатских республик. Увидев издали разметающие на ветру стружки, подобно бригу «Меркурий» в русско-турецкой войне, ринулась напролом к месту нанесения решающего удара между плотником Игнатом и только что подъехавшей на стоянку иномарке. В чём психология, её суть? По своему складу характера и врождённого темперамента, женщина целую неделю «накручивала ситуацию», каждый день, проходя мимо этой специальной урны для собачьих какашек и, не обнаружив стружек, только усиливала нагрузку, держа под постоянным давлением кровеносные сосуды, мозг и сердце. Как сами понимаете, женщину обуяла жёлчная злоба на человека, топориком строгающего колышки, защиту от собак. К чему может привести недельное нахождение в таком нервном состоянии? На больничную койку. Необходимо получить разрядку! А для этого надо выговорить нарушителям чистоты всё то, что накипело за целую неделю. Тут надо вспомнить один научный постулат. Это очень важно, особенно для следствия или адвоката. Например, в педагогике, психологии и психиатрии, общим для всех предметов является аксиома безопасности, звучит она так: «Проходя мимо человека, выполняющего работу топором, пилой, ножовкой, любым режущим и колющим предметом, никогда не делайте ему замечания, осуждения, не предъявляйте претензий и обвинений. Почему? Вы не знаете этого человека, первый раз видите, не обладаете информацией о его психологической устойчивости, какой есть, если есть, психиатрический диагноз. Результат общения может быть плачевный, вплоть до трагедии с летальным исходом. В противном случае происходящее автоматически будет расценено как провокация». И, ещё, всегда надо помнить, что «незнание закона не освобождает от ответственности». И тут уместно поместить диалог. Мы не будем его воспроизводить. В чём суть? Женщина начала высказывать свои претензии Игнату как раз на двадцать пятом колышке, половина работы. В ответ на разъярённую речь, продолжая топориком обстругивать колышки, ответил скромно, что «по окончании работы всё уберёт жена». Женщина, вошла в раж, брызгая слюной, продолжала предъявлять непонятные для Игната претензии. Что это за напасть? «Она что, с дуба рухнула?», возмущённо про себя думал Игнат. Надоело «до мозга костей» слушать эту дурру. Пришлось ответить грубо, а вскоре и с матерной бранью, после того, как увидел, что два парня, только, что приехавшие на иномарке, принялись снимать на смартфоны скандальный спор возле урны собачьих какашек. Женщина продолжала предъявлять претензии, теперь настала очередь клумбы. Временный плотник Игнат, махая топориком на тридцатой штуке, не мог понять, то ли это провокация, махни топориком в сторону этой женщины и, от пяти до десяти лет срок в кармане, или эта женщина больна на голову. Если провокация, то надо терпеть, а если больная на голову, тогда срочно помочь спустить ей пар. А парни снимают! Второй закон «трёх пэ», гласит, если продолжать мирный спор, непонятно что в зародыше, про жену, не убравшую стружки, то в итоге такой спор приведёт уже к обратной злобе в голове Игната, ведь стресс гонит кровь наверх, инсульт рядом и, как результат, топориком по голове незнакомой женщине. Надо сдержать свой гнев! А как? Поэтому надо прогнать женщину. Да хоть матами!

С.С. Прямо как в школе!

С.А. В школе давно было, крайний раз в декабре двадцать первого года и, то при форс-мажоре. Среди детей порядок на уроках могут установить только родители, если договорятся между собой, что их дети будут сидеть тихо и не мешать учителю. Например, из шести седьмых классов только в одном классе был бардак, где и произошёл нехороший случай. До мата доходило примерно в среднем раз в месяц. В других классах тишина, спасибо родителям. Я ведь не обращал внимания на разговоры детей между собой, а вот когда они начинали друг в друга якобы тайно бросать различные предметы, что могло привести к травме, например, глаза, делал десять вежливых замечаний, если не помогало, накрывал матом. Иначе, будут возмущаться родители тех детей, кто тянет учёбу. Ни для кого не секрет, мир вокруг нас погрузился в страшную ситуацию, с каждым годом наблюдаем рост больных детей по зрению, на слух, плохую речь, эпилепсию, «биполярку», шизофрению, другие ограничения по состоянию здоровья, и, «на голову» в том числе. Представьте, такая гремучая смесь в одном классе, тридцать шесть человек, и все разные. Вот эти больные без тормозов в голове и бузят на уроках. А понимают они только одно – русский мат! Сегодня учителям только и остаётся, что закрыть уши ватой и сидеть терпеть до конца урока, благо смартфоны есть и у них, заниматься своими делами. Для детей взамен репетиторы. Многим учителям выгодно. Кстати, репетиторство сегодня прибыльная штука. Тут всё обходится без мата.

С.С. И какой результат матерной брани? Я по сюжету.

С.А. Положительный. Женщина с чёрной собакой ушла. Как говорят, «пар выпустила», сосуды освободила в ответ своей матерной бранью и ушла. Когда собирал колышки, один из парней двинулся за ней, а второй стал снимать меня.

С.С. Алло! Гараж! У нас главный герой Игнат Филёк!

С.А. Ах! Да! С этой школой рельсы перепутал. На самом деле, Игнат не заметил передвижений парней. Забивая колышки вокруг маленькой рябинки, впопыхах опять подошла эта женщина с чёрной собакой. И на полном серьёзе в ультимативной форме, что наш герой должен незамедлительно извиниться за все оскорбления, которые он нанёс ей. Вот здесь можно пуститься в рассуждении по версиям. Первая это провокация. Она прошла неудачно, снять замах топором не получилось, поэтому один парень побежал за ней, чтобы вернуть и попробовать ещё раз. Вторая более похожа на психиатрическую версию. У женщины началась вторая серия, ей показалось, что было мало, и решила добавить, накрутить злобу ещё раз. Процесс пошёл! Неужели женщина больная на голову? По инструкции общения с психами надо извиняться сразу, что Игнат незамедлительно сделал. При этом добавил, что жена все стружки убрала, как и обещал. Но! Тут неожиданно началось невообразимое! Из открытых окон за москитными сетками от первого по четвёртый этаж, на женщину, не поняв сути спора и не зная о недельной давности стружки, стали обвинять немолодую, немного в возрасте женщину в том, что «свою собаку выгуливает без намордника, собака большая, а здесь дети, не убирает» и так далее. На удивление Игната, женщина пошла, выяснять отношения с этими мужиками. Значит, не провокация, подумал Игнат. Дело нового спора приняло такой оборот, что, мужики готовы были выскочить из окон и настучать этой тётке по башке. Если говорить честно, Игнат не знал, кто эти мужики, чтобы избежать трагедии, принял единственно верное решение опять переключить всё внимание, типа «вызвать огонь на себя» и назвал ключевое слово «управдом». Женщина встрепенулась и, как в песне Владимира Высоцкого про Фишера «и тут же согласился на ничью», повернулась к Игнату и срочно запросила фамилию, имя и отчество управдома. Игнат ответил, добавив смачный кусок матерной брани, чтобы странная женщина с чёрной собакой убралась домой.

С.С. Теперь понятно, что бывает, если забыть убрать стружки. И какие сюжетные наброски по версиям есть?

С.А. Надо подождать. Может женщина подаст в суд, ведь Игнат говорил всё время одну и ту же матерную брань, «посылал на три буквы». С одной стороны, он спасал себя, чтобы не стать Родионом Раскольниковым.

С.С. Кто не знает, роман Достоевского «Преступление и наказание».

С.А. А с другой стороны, нарушил закон, оставил на обочине мораль и нравственность, что не есть хорошо для учителя.

С.С. Смысла не вижу в суд подавать, пустая трата времени и нервов. Надо уметь прощать.

С.А. Сюжетная линия с парнями принимает интересный поворот, они в сговоре с женщиной, или не в сговоре, пытаются продать своё видео. Можно добавить дистанционно-пространственные стометровые микрофоны. Все разговоры передаются в полицию. Тут вмешивается участковый инспектор Лёжкин и раскручивает преступное деяние в отношении офицера запаса русской армии. Я уже работаю над версиями. Жду, может женщина подаст в суд, ведь все спорные вопросы «виновен или невиновен», решает только суд. Скорее всего, получится не рассказ, а повесть.

С.С. В социальных сетях, не буду называть сайты, часто идут спорные рассуждения по административному наказанию 27 марта 2021 года. Действо произошло 24 января 2020 года, а суд более чем через год. По административному делу прокуратура утверждает, что суд должен состояться по сроку до одного года. Суд не должен был проходить. Поезд ушёл.

С.А. Там много вопросов. Три женщины вели это дело, отказывались. Отдали четвёртой. Дети проговорились, что якобы мать мальчика, над которым я провёл «имитацию избиения» чтобы привлечь внимание учительницы, находившуюся в предынсультном состоянии, «сына ударила по голове тупым предметом и повезла в травмпункт». Это подслушал со слов детей, был такой момент за чашечкой кофе. Тогда на меня в тот же день возбудили уголовное дело. На следующий день отменили, так как при осмотре рана кровоточила, что не могло быть после восьми часов прошедших от проведённого действа. Суд был в субботу, дело вела девушка-армянка, ей надо было закрыть дело, чтобы с понедельника убыть к новому месту службы. На суде у меня была температура тридцать восемь и пять, сильный кашель, но я согласился. Возил меня на своей машине её муж. Про «имитацию избиения» на суде не обсуждали, по требованию матери мальчика. Судья Ковалёв судебное заседание провёл быстро, уложились в двадцать минут, выписали штраф в десять тысяч рублей. Хотя, я в накладе не остался, мужья дали по сотке, один за спасение жены, другой за перевод жены. Тут есть своя сюжетная линия, неплохая повесть может получиться. Главное, учительница жива и здорова. За свой шестой класс, где я бы классным руководителем, обидно, довели учительницу русского языка до такого плачевного состояния. Это я о том, что родители между собой не договорились. Хотя, имел полное право не реагировать. Это я о пословице «не делай людям добро, не получишь зло». Я выбрал добро. Примерно так. Так что, мир вокруг нас дарит нам полный спектр жизненных ситуаций для писательской деятельности. Помните народную русскую пословицу «терпение и труд – всё перетрут».

С.С. Спасибо, Сергей Алексеевич за интересный и поучительный урок!

25 мая 2023 года.