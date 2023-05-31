В Городском дворце культуры прошло мероприятие «Хабаровск – территория лучших». В нём приняли участие педагоги, родители, ученики, представители администрации города и Хабаровской городской думы.

Городской конкурс «Хабаровск – территория лучших» проводится во второй раз. Он стал продолжением популярной среди учащихся акции «Пятёрки» любимому городу». В этом году конкурс был посвящён 165-летию краевого центра.

В состязании приняли участие 268 обучающихся из 48 образовательных учреждений. Самое большое количество победителей конкурса — из 43-й школы — 8 человек, а Виктория Полозюк из гимназии № 5 набрала 80 баллов из ста возможных.

Ребята соревновались не только в учёбе, но и в спорте, творчестве, проектной и исследовательской деятельности. Также учитывались наличие знака ГТО, победы в олимпиадах разного уровня, призовые места в различных конкурсах.

Исполняющий обязанности мэра города Хабаровска Игорь Михайловский поздравил 50 победителей конкурса, вручив им дипломы и планшетные компьютеры.

«Преодолевая порой непростые дистанции, ребята учатся быть упорными и целеустремленными, и каждый успешный шаг мотивирует их к покорению новых вершин. Это состязание показало, что в нашем городе растет трудолюбивая, талантливая, любознательная и грамотная молодежь. Мы гордимся вами», — сказал Игорь Михайловский.

Многие участники конкурса «Хабаровск – территория лучших» стали победителями и призерами Всероссийской олимпиады школьников по праву и обществознанию. Церемонию награждения лучших из них провёл прокурор города Юрий Попов.

Также со словами благодарности обратился к родителям учеников председатель Хабаровской городской думы Андрей Белоглазов: «Благодарю вас за то, что вы воспитали настоящих патриотов, ребят, которые умеют строить планы, верят в себя. Спасибо за то, что вы верите в своих детей и поддерживаете их в самых лучших стремлениях. Всех поздравляю со 165-летием Хабаровска!».