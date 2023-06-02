В Хабаровском крае предприниматели смогут быстрее получать в пользование краевое имущество, включенное в Перечень для субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП). Соответствующее постановление подписал губернатор края Михаил Дегтярев. В регионе установлен максимальный срок для оформления договоров – теперь он составляет 30 дней, а не 44, как было ранее.

Как отметили в министерстве имущества края, сейчас для СМСП, а также самозанятых граждан применяются льготные ставки арендной платы за пользование краевым имуществом, включенным в перечень для СМСП. Размер арендной платы за такое имущество установлен в размере 5% от базовой годовой ставки рыночной величины арендной платы в первый год аренды. Во второй год размер платы — 60%, в третий — 80%. Только с четвертого года арендные платежи оплачиваются в полном размере.

Кроме того, в соответствии с краевым постановлением № 205-пр от 27.05.2019 СМСП со статусом сельскохозяйственного товаропроизводителя имущество из краевого перечня может предоставляться в безвозмездное пользование. В 2023 году бесплатно получить имущество могут и социальные предприниматели. Все перечисленные меры призваны снизить финансовую нагрузку на СМСП и самозанятых граждан.

С информацией об имущественной поддержке можно ознакомится на официальном сайте министерства имущества края.

Напомним, меры имущественной поддержки бизнеса входят в число показателей Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в субъектах РФ. Каждый год АНО «Агентство стратегических инициатив» оценивает регионы России по целому ряду критериев, формируя главную оценку инвестиционной привлекательности. По итогам рейтинга за прошлый год Хабаровский край вошел в 16-ю группу из 34. Губернатор края поставил задачу к 2030 году войти в ТОП-20 регионов-лидеров Нацрейтинга.