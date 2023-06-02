оличество участников флагманского проекта «Карта жителя «Муравьев-Амурский» продолжает увеличиваться. С помощью одноименного сайта и мобильного приложения, а также банка-партнёра к региональной системе лояльности присоединились уже более 1 тысячи жителей региона.

— Востребована возможность привязать к сервису действующие карты «Мир»– большая часть обладателей выбрала такой формат. Регистрация происходит с использованием учетной записи на портале «Госуслуг», что гарантирует сохранность персональных данных, — отметила Александра Дорошенко, руководитель проекта «Карта жителя «Муравьев-Амурский».

Также растет интерес и со стороны учреждений и организаций — уникальные предложения предоставляют уже более 30 компаний. Среди них театры, музеи, торговые сети, туристические фирмы, кафе и рестораны.

Так, наряду с «Пушкинской картой» в Дальневосточном художественном музее теперь принимают и карту «Муравьев-Амурский». И если в первом случае на скидку могут только молодые люди от 14 до 22 лет, то во втором случае скидка 10% на входной билет предоставляется вне зависимости от возраста.

Напомним, карта жителя Хабаровского края создана по инициативе губернатора Михаила Дегтярёва. Это многофункциональная цифровая платформа, которая выступает и как привычная банковская карта, в том числе и для получения социальных выплат, также она может являться носителем электронной подписи. Для удобства на сайте существует раздел с популярными вопросами о проекте и окно обратной связи. Также работает единый телефон службы поддержки проекта: (4212) 402-111. Звонки принимаются с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни.