В краевом центре прошло торжественное мероприятие, посвященное 35-летию Хабаровского краевого отделения Общероссийского общественного благотворительного фонда «Российский детский фонд». Вот уже много лет эта общественная организация оказывает помощь и поддержку семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам, участвует в работе по социализации воспитанников и выпускников детских домов. Ежегодно отделением Фонда привлекается от 8 до 11 млн рублей благотворительных средств на работу с детьми.

От имени губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева за многолетнюю благотворительную деятельность, направленную на укрепление роли и авторитета семьи, защиту прав детей, сохранение и развитие общечеловеческих и семейных ценностей были награждены благодарностями руководители и коллективы разных компаний и организаций, которые активно сотрудничают с благотворительным фондом.

— История краевого отделения Детского фонда богата интересными делами, содержательными социально-значимыми проектами, широкомасштабными благотворительными акциями, которые поддержаны жителями края. Сегодня в поле зрения Фонда – дети участников специальной военной операции. Краевое отделение включилось в акцию «Детский фонд – детям Донбасса», перечислив на счет Российского детского фонда 150 тысяч рублей для приобретения вещей детям Луганской и Донецкой народной республики. А в мае прошлого года оплатили покупку одежды и обуви для прибывших в край детей из Мариуполя, – отметил и. о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Константин Виноградов.

Стоит отметить, что в День защиты детей Детский фонд при поддержке Правительства края провел традиционное мероприятие «Неделя детства», в рамках которого прошли концертные игровые программы для детей, находящихся на лечении в краевых больницах. Также на «Неделе детства» вручили благотворительные стипендии «Верим в тебя» для детей, добившихся успехов в учебе, творчестве, спорте.

Среди значимых проектов краевого отделения Детского фонда можно отметить благотворительный марафон «Спешите творить добро», большой детский праздник «Должны смеяться дети», и, конечно же, ежегодную акцию «Помоги собраться в школу», по итогам которой около 40 тысяч школьников края получают необходимую помощь.

Отметим, что в регионе проживает более 5 тысяч детей с инвалидностью, в социально-опасном положении находится около 2 тысяч семей. По программе «Дети-инвалиды» Фонд помогает оплачивать проезд к месту лечения, приобретая дорогостоящие средства реабилитации и оплачивая лечение детей-инвалидов в негосударственных лечебных учреждениях. Деятельность краевого отделения Детского фонда широко известна не только в Хабаровском крае, но и за его пределами.