В Хабаровском крае отменен запрет на пребывание в лесах, расположенных на землях лесного фонда региона. Напомним, ограничительная мера была введена с 16 мая 2023 года приказом министерства лесного хозяйства и лесопереработки края из-за установившейся теплой, сухой и ветреной погоды. В период действия запрета находиться в лесах могли только те, кто выполняет работы по охране, защите и воспроизводству лесов, либо использует леса на основании договоров аренды.

– Обстановка с лесными пожарами в крае сейчас находится под контролем. Последнее возгорание было ликвидировано 1 июня на общей площади 1 га. В тушении было задействовано 18 человек из личного состава и 2 единицы техники. Весенний пик лесных пожаров пройден, но с наступлением лета, жаркой и засушливой погоды пожароопасная обстановка вновь может стать напряженной. Поэтому лесопожарные формирования не снижают уровень реагирования, – рассказал заместитель министра – начальник управления сохранения лесов министерства лесного хозяйства и лесопереработки края Роман Ткаченко.

Добавим, что несмотря на наступивший сезон грозовой активности лесные пожары чаще всего возникают по вине человека. По статистике в Хабаровском крае в 88,1% случаев причиной лесного пожара являются действия людей, на природные явления приходится только 11,9% возгораний.

Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края просит неукоснительно соблюдать установленные меры пожарной безопасности в лесах. К нарушителям могут быть применены штрафы, составляющие для физических лиц сумму до 60 тысяч рублей, а для юридических лиц – до 2 млн рублей.

В случае обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать об этом по телефону «прямой линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).