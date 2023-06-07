Все больше жителей края пользуются краевыми льготами на внутрирегиональных авиамаршрутах. За пять месяцев этого года 7,1 тыс. пассажиров «Хабаровских авиалиний» приобрели билеты по сниженным ценам. Это около одной трети от всех пассажиров (21,8 тыс.), перевезенных авиакомпанией за этот период. За январь – май прошлого года рейсами «ХабАвиа» воспользовались 17,7 тыс. человек, из них – 5,7 тыс. льготников, сообщили в краевом минтрансе.

Для жителей края установлены две льготные программы по пассажирским авиаперевозкам.

Первая – для молодых людей и пенсионеров*. Они могут приобрести билеты за половину стоимости от действующих тарифов, которые в крае не меняются уже седьмой год. Если раньше этой льготой можно было воспользоваться только в летний период – с мая по сентябрь, то с этого года льгота стала круглогодичной. За январь – май этого года уже 1182 человека совершили полет на рейсах «ХабАвиа» с 50%ной скидкой. В то время как за май прошлого года – только 228 человек.

Вторая программа льготных тарифов действует для жителей шести северных районов края: Аяно-Майского, Ульчского, Николаевского, Тугуро-Чумиканского, Охотского и района имени Полины Осипенко**. За первые пять месяцев этого года почти 6 тысяч северян купили билеты по льготной стоимости – это почти на 500 человек больше, чем за тот же период прошлого года. Для них установлен фиксированный тариф в размере 4,5 тыс. руб. на взрослого пассажира и 3 тыс. руб. на ребенка в возрасте от 2 до 12 лет. Воспользоваться этой льготой можно в течение всего года.

Напомним, одна из флагманских инициатив губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева «Край комфортного проживания» ставить целью наращивание внутреннего пассажиропотока по всем видам транспорта, включая авиасообщение. Так, к 2026 году планируется нарастить пассажирооборот на внутрирегиональных авиарейсах до 100 тысяч человек в год.

В прошлом году правительство Хабаровского края выделило 115 млн рублей на субсидии для пассажиров «ХабАвиа». В этом году авиакомпания по договору с краевым министерством транспорта и дорожного хозяйства должна выполнить не менее 1330 регулярных рейсов. Сумма компенсации будет определена исходя из фактического количества перевезенных пассажиров-льготников. В 2022 году планом было предусмотрено 1304 регулярных рейса, а всего «Хабаровские авиалинии» выполнили 1535 рейсов (включая чартерные и совместные с «Авророй» по код-шерингу).

* молодежь в возрасте от 12 до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, а также инвалиды I группы и дети-инвалиды с сопровождающими лицами, инвалиды с детства II или III группы.

** для жителей с постоянной регистрацией проживания на данных территориях.