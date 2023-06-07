Так добровольцы Краснофлотского района отметили День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.

Добровольческие отряды «Щит», «Креативная студия» Хабаровского технического колледжа и студенты ТОГУ провели акцию «Чистый берег».

Общими усилиями они очистили почти километр берега реки Амур на полуострове Заячий. Всего было собрано более 50 мешков мусора.

Затем плодотворную работу и завершение акции ребята отметили пиццей и сладкими напитками, предоставленными руководством ТОГУ.