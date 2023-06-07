Акция «Чистый берег» прошла в Хабаровске
Дата | 07.06.2023 В рубриках: Общество

Так добровольцы Краснофлотского района отметили День эколога и Всемирный день охраны окружающей среды.

Добровольческие отряды «Щит», «Креативная студия» Хабаровского технического колледжа и студенты ТОГУ провели акцию «Чистый берег».

Общими усилиями они очистили почти километр берега реки Амур на полуострове Заячий. Всего было собрано более 50 мешков мусора.

Затем плодотворную работу и завершение акции ребята отметили пиццей и сладкими напитками, предоставленными руководством ТОГУ.

Эта запись была опубликована 07.06.2023в 15:36. В рубриках: Общество.


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