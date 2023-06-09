В селе Бычиха на ул. Лазурная (Хабаровский район) на участке протяженностью 1,1 км начато асфальтирование дороги. Ремонт идет в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

До укладки асфальта представители подрядной организации ликвидировали пучинистые участки и произвели отсыпку основания дорожной одежды. Дорога обеспечивает проезд к социальным объектам и местам рекреации. Стоимость всех ремонтных работ здесь составит около 15,6 млн рублей.

В текущем году в Хабаровском районе отремонтируют 27 участков автомобильных дорог общей протяженностью 16 км. На это выделено более 200 млн рублей.

Напомним, что всего в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году запланирован ремонт 116 объектов улично-дорожной сети и дорог регионального значения протяженностью более 100 км. Более половины от запланированного объема работ придется на обновление улиц города Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

Кроме этого, в 2023 году продолжена работа по ремонту мостовых сооружений на территории края. По состоянию на сегодня, работы ведутся уже на 23-х из 35-ти запланированных к ремонту мостах.