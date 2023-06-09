Мэр Хабаровска проинспектировал строительство 5 домов на улице Аэродромной, которые возводят для переселения граждан из аварийного жилого фонда.

«По поручению губернатора Михаила Владимировича Дегтярёва дома должны быть сданы в эксплуатацию в декабре этого года. Деньги на это выделило Правительство Хабаровского края. Затраты на прокладку сетей электро — , тепло и водоснабжения взяла на себя администрация города. Сегодня дал поручение профильным структурам, чтобы в ближайшее время, крайний срок в августе, все сети были готовы к сдаче в эксплуатацию. Мы с Правительством региона делаем одно общее и важное дело. Наша задача как можно скорее переселить людей из аварийного жилья и дать им благоустроенные квартиры», — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Контроль за строительством домов и подведением коммуникаций ведётся на постоянной основе представителями городской администрации и Правительства Хабаровского края.

Также во время осмотра строительной площадки мэр Хабаровска поделился дальнейшими планами развития этой территории. В следующем году по федеральной программе «Безопасные качественные дороги» будут отремонтированы участки трассы по улице Аэродромной и далее по Целинной. Специалисты приведут в порядок проезжую часть, тротуар, установят новое освещение. Кроме того, глава краевой столицы поручил своим заместителям предусмотреть на этом участке остановки общественного транспорта.

«Этим вопросом я поручил заняться управлению дорог и внешнего благоустройства и управлению транспорта. Обязательно нужно учитывать то, что людей в этом микрорайоне будет проживать больше людей. Необходимо обеспечить им транспортную доступность», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Благодаря инициативе Правительства региона и строительству домов на улице Аэродромной до 2023 года удастся расселить 906 человек из 307 квартир. Стоимость строительных работ в этом микрорайоне — 2,104 млрд. руб.

Напомним, с 2019 года на территории края реализуется Адресная программа Хабаровского края по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. В Хабаровске по этой программе запланировано расселить 1 743 человека из 601 квартиры. На сегодняшний день расселено 837 человек из 294 квартир. Стоимость мероприятий составила 755 миллионов рублей.