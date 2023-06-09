Более полутора тысяч пациенток со всего Дальнего Востока ежегодно обращаются в краевой Перинатальный центр в Хабаровске за высококвалифицированной помощью. Здесь проводят сложнейшие операции по сохранению и восстановлению репродуктивной функции женского организма. Программа направлена на увеличение продолжительности жизни и в целом на улучшение демографической ситуации.

Многие заболевания репродуктивной системы влекут за собой такие проблемы, как бесплодие или преждевременные роды. Именно поэтому, по словам заведующей гинекологическим отделением Перинатального центра Марины Губченко, семейной паре важно пройти тщательное обследование еще на этапе планирования беременности.

– Например, такая распространенная патология, как миома матки, может привести к невозможности выносить беременность, а истмико-цервикальная недостаточность – к преждевременным и даже экстремально преждевременным родам на сроке до 28 недель. Перед планированием ребенка молодой семье важно пройти все необходимые обследования, чтобы исключить риски, – рассказала Марина Губченко.

Большая часть операций по восстановлению репродуктивной функции проводится лапароскопическим доступом, через небольшие надрезы в области живота, что позволяет сократить время послеоперационной реабилитации. Часто пациентками гинекологического отделения становятся женщины, планирующие вступить в программу ЭКО. Поскольку экстракорпоральное оплодотворение – это только способ зачатия новой жизни, еще до вступления в программу необходимо решить проблемы, связанные с вынашиванием беременности.

Отдельно необходимо выделить работу сотрудников центра по сохранению жизни и здоровья женщины в послеродовом периоде. С 2019 года специалисты Перинатального центра проводят уникальные операции кесарева сечения при врастании плаценты. Несмотря на сложность операции, врачам удается не только спасти жизнь женщины, но и сохранить детородный орган.

Подобные операции являются частью региональной программы по повышению рождаемости в Хабаровском крае. Новая редакция программы на 2023-2025 годы направлена на согласование в Минтруд России. Документом предусмотрены мероприятия, направленные на укрепление репродуктивного здоровья населения, сокращение числа абортов, применение вспомогательных репродуктивных технологий, оказание мер государственной поддержки семей. Все эти меры будут обсуждаться также на VIII Всероссийской конференции «Демографическое развитие Дальнего Востока и Арктики», которая пройдет в начале июля в Амурской области. Своим опытом реализации демографической политики в регионе поделятся и эксперты из Хабаровского края.