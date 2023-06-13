Мир вокруг нас в России дарит незабываемые интересные минуты мата. Помните, как в песне Владимира Высоцкого «Я кричал, вы, что ж там обалдели, что ж вы уронили шахматный престиж». Мат, он и на шахматной доске мат. О матах гимнастов на батуте помолчим, травмоопасный вид спорта. Отвечает на вопросы наших читателей постоянный гость, учитель шахмат с 2010 года, военный пенсионер, подполковник запаса Сергей Роща. В настоящее время школьный учитель технологии, а также шахмат и живописи (холст, масло), вдобавок репетитор по истории, обществознанию, математике, физике, ещё черчения и литературы. Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Какие детские воспоминания о шахе и мате?

С.А. Здравствуйте, Станислав! Самые приятные воспоминания!

С.С. Читатели спрашивают, когда детям и с какого возраста правильно начинать играть в шахматы? Вы когда впервые сели за шахматную доску?

С.А. Шахматы купили в сельском магазине, подарок от бабушек. Мне тогда было десять, точно, в пионеры приняли, Ленину сто лет, 22 апреля. На тот момент жил в деревне у бабушек. Чем бы я ни занимался, шахматы везде и всюду идут в параллельной реальности с плаванием, лыжами, биатлоном, греблей на каноэ и байдарке, футболом. В детстве получил дозированное гармоничное развитие человеческого тела. Когда с шестого класса начал учиться в городской школе, сразу отдали в Палац пионерив, там была большая шахматная секция. Попал в группу тренера, лет под семьдесят ему, фамилия Фельдман, звали Арнольд Самуилович, еврей, себя он называл «учитель мата», то есть, учил кратчайшим путём ставить мат. Сами понимаете, еврей и шахматы, как хохол и сало. Тогда Чернигов считался городом евреев и военных пенсионеров. Постоянно участвовал в соревнованиях, защищал честь школы, в городе проводили командные соревнования, с шестого класса всегда сидел за третьей доской. Четыре мальчика и две девочки. Ещё личное первенство города. Первый разряд выполнил!

С.С. Первый разряд? Круто!

С.А. Когда начинать? Что делать? Для начала различать арабские цифры от одного до восьми и запомнить правильное произношение букв латинского алфавита «а, бэ, цэ, дэ, е, эф, жэ, аш», их восемь. Неважно, какой возраст, не имеет значения. Степень развития шахматных возможностей у каждого ребёнка, в первую очередь зависит от памяти и концентрации внимания. Возможностей, а не способностей! Неважно как, знает ребёнок фигуры и как они ходят, или не знает, десять раз показываю ловушку из двенадцати ходов по дебюту «Итальянская партия». Завершается так, конь делает «вилку» и забирает ладью. Ребёнок смотрит, примерно десять минут запоминает и повторяет на зачёт. Сначала за белые фигуры, потом за чёрные фигуры, и завершает за тех и других. Редко с первого разу выполняют задание, статистика показывает, девяносто процентов детей к окончанию урока всё-таки забирают ладью. Однозначно, с ними можно развивать комбинационно-логические способности, это и есть игровые дети. Остальные дети также приходят на занятия, в конце концов, дебют проверки памяти и концентрации внимания осваивают. Далее решение задач «мат в один ход», или упражнение «добавь фигуру», чтобы поставить мат, и только потом, кто не знает, учат расстановку фигур, их названия, «как ходят, как сдают, разыграл классический дебют», ещё раз из песни от Владимира Высоцкого. Есть смысл работать. Для всех детей специально подготовлена большая подборка распечаток разных шахматных дебютных ловушек с матом на двенадцать тире пятнадцать ходов, не более. Например, в дебюте «Итальянская партия» важно знать «Типовой тактический удар». Смотрим дебют «Испанская партия» пять ловушек, «Сицилианская защита» три ловушки, «Английское начало» и так далее, всего сотня на все дебюты. Дети садятся играть друг с другом по распечаткам записей реальных шахматных партий-ловушек, от Наполеона до наших дней, важно уметь читать шахматную партию, тем самым развивают свою шахматную грамотность, концентрацию внимания и память. Постепенно складывается «матовая сетка» на несколько ходов вперёд. Добавляем сюда дублирование записи ходов, то, что в распечатке, дети сами записывают эти же ходы. Важно изучить матования король две ладьи против короля «линейный мат», король и ферзь против короля, король и ладья против короля, король и пешка против короля, можно рассматривать разные варианты. Наконец, ставим на стол шахматные часы! И тут начинается развитие интереса для начинающих шахматистов. Каждому ученику на шахматных часах выставляется касание флажка, и они должны успеть поставить мат сопернику королём и двумя ладьями, королём и ферзём, королём и одной ладьёй, до того, как флажок упадёт, при этом всё время придётся «висеть на флажке».

С.С. Так здесь не так, как рекомендуют в учебниках! Почему ловушки?

С.А. Как учили. Еврейский вариант! Почему ловушки? Чтобы самим не попадать в них. Для этого и занятия по противодействию, такой «антивирус». Ловушка есть «вирус». Ловушки бывают не обязательно с матом, а и на материальный перевес. Механизм реализации таких ловушек простой, в интересах ребёнка. С помощью ловушки получаешь материальное преимущество, например ладью, а далее вынуждаешь соперника на равноценный размен фигур, ферзя на ферзя, коня на слона, и наоборот, спаровать по вертикали пешки соперника в тупик, как итог, остаётся король ладья и несколько пешек против короля и пары пешек. Как ставить мат, знают. Динамичная игра, детям нравится. А вот, когда дети примут участие в соревнованиях, например, выступят за школу, «набьют шишек», тогда с ними можно работать целенаправленно, со смыслом.

С.С. Какой этап шахматной учёбы вызывает у детей сложное восприятие?

С.А. Переход из дебюта в середину игры. Тут важно провести комбинацию, чтобы получить материальное преимущество. Не у каждого получается, у трёх на сотню, примерно так.

С.С. Есть какой-то рецепт?

С.А. Рецепта нет. Здесь, как можно чаще, надо садиться за шахматную доску и читать шахматные партии известных мастеров, вдумчиво передвигая фигуры и пешки белых и чёрных. Вместо смартфона! Например, возьмём партию француза Летелье и американца Фишера, где была разыграна «Староиндийская защита» на Олимпиаде в Лейпциге, 1960 год. Кто не знает, одиннадцатый чемпион мира Роберт Фишер (1972-1975) родился 9 марта 1943 года, прожил 64 года. На шахматной доске 64 клетки! Мистика? Есть книга, автор Фишер Роберт Джеймс «Мои 60 памятных партий» серия «Великие шахматисты мира», год издания 2006. Ставьте перед собой шахматную доску и, попробуйте прочитать все шестьдесят партий, под комментарии автора, двигая фигуры и пешки по записям всех шестидесяти партий. Поверьте, удовольствие получите невообразимое.

С.С. А ещё?

С.А. Что делать дальше? Важно проводить непосредственную игровую практику «учитель – ученик», но не с целью победить или сыграть в поддавки. Учитель должен уметь моделировать ситуацию на шахматной доске, чтобы определить, видит ученик, что надо с выгодой провести комбинацию, чтобы брать ферзя или ладью, если заметит, то обязательно хвалить, если не увидит, провести разбор позиции, повтор несколько раз. Шахматное обучение коренным образом отличается от школьных предметов обучения, требует индивидуального внимательного отношения с учеником, при обучении важно вести записи игровых моментов. Психология на первом месте, каждый ребёнок по-своему воспринимает шахматную окружающую действительность. Первейшая задача шахматного учителя заставить правильно работать мозг ученика. Не всегда знаменитый шахматист может стать хорошим учителем в шахматном искусстве. Тоже можно сказать и о футболе, редко видим, чтобы знаменитые футболисты становились хорошими тренерами, особенно в работе с детьми.

С.С. У ребёнка получается. Хорошо получается! Что делаете дальше?

С.А. Рекомендую родителям отдать ребёнка в городской шахматный клуб «Гамбит», улица Ленинградская, дом 71, или «Новый гамбит», улица Краснореченская, дом 92.

С.С. Как с умственными способностями детей? С годами хуже или лучше? Я о рождаемости детей.

С.А. «Картина маслом», к сожалению, не радует. Много детей рождается больными и, с каждым годом такая тенденция увеличивается. Телевизор смотрите? Где деньги собирают. Умственно отсталые, слабослышащие, поздно говорящие, глухонемые, костно-мышечные болезни, проблемы с кровью, то, что во времена моего детства считалось большой редкостью, сегодня на каждом шагу. Тают будущие защитники Родины!

С.С. Чем объясняется такая ситуация?

С.А. Выскажу личное мнение. В первую очередь, по известным причинам произошла смена качества питания родителей больных детей. Был Союз Советских социалистических республик, стала Российская Федерация. Сменился привычный уклад жизни. Это сказалось, точнее, отразилось, образно говоря, на «генетическом» уровне. Поменялось кардинально! Здоровье закладывается в детстве благодаря хорошему питанию. Деревенская еда! Молоко своё от одной коровы, не смешивается с молоком другой коровы. Свинья, куры, кролики, утки, индюки с одного двора. У всего сельского подворья здоровое питание, как и у человека со своего огорода, картошка, зерно, огурцы, помидоры, свекла, морковь, где вместо химического удобрения навоз. Сегодня такого питания нет. У меня было! Много вредных добавок. Различные газированные напитки. Вода! В детстве пили из-под крана, даже прямо из реки. Очистные сооружения работали исправно, на них не экономили, а, значит, и деньги не воровали. Особняком стоит, как писали в газетах «Краснореченская КЭЧ, где были все повязаны от простого работяги до рядом стоящей военной прокуратуры», теперь там чистая вода, спасибо мэру Кравчуку! А сегодня? По моим наблюдениям проблемы с памятью и концентрацией внимания у хабаровских детей начались с 2007 года рождения и младше, 2008, 2009 и так далее, после того, как по реке Амур прошло бензольное пятно. К тому же, амурская вода имеет ряд особенностей, по своей структуре она есть промывочная вода. Когда в 1984 году лейтенантом приехали в Хабаровск, то через два месяца жена спрашивает и, её вопрос заставил серьёзно задуматься: «А почему в чайнике нет накипи?». Я хорошо помню, как в детстве родители заставляли чистить чайники и всю эмалированную посуду содой от накипи. Оказывается, в амурской воде почти нет кальция, фтора, йода, а это с годами сказывается на костно-мышечной структуре детского организма, мозговой активности, и не только. Зубы! Природа взамен одарила реку рыбой, да была рыба, сегодня нет той рыбы, как описывал в своём романе «Амур-батюшка» Николай Задорнов. Где рыба? При такой воде хорошего спортсмена вырастить невозможно. Шахматиста тем более. В одном преимущество, теплоцентралям не приходится закупать много химикатов для чистки котлов от накипи, её там нет, вода и так промывочная. Для кишечника полезна утренняя клизма. Зато стиральные машины работают долго, для них «Калгон» покупать необязательно, главное, чтобы каждый день, хотя бы одна стирка. Почему? Вместо накипи может появиться ржавчина. Вода богата примесями железа, что есть кроветворный элемент, так что вместо яблок сойдёт. В связи с этим в регионе от образования тромбов смертность только возрастает, их, тромбы рекомендовано иногда, растворять водкой, исключительно на спирту высочайшего качества «Альфа». По этому поводу можно сказать одно, пьяных, как во времена моего детства, на улицах нет. Нет! Почему? Здоровья нет. Традиция угасла. «Отмотать плёнку назад» смысла нет, уже не получится, произошёл «генетический» спиртовой традиционно-исторический сдвиг пласта, канул в бездну безвозвратно. Бизнес горит! Отразилось ли это на рождаемости детей? Думаю, что да. Вековая традиция пития «канула в лету». Ещё в реке торжествует марганец, воздействует на нервные окончания. Вот и считайте, сколько в Хабаровске на душу населения стоматологических и психиатрических клиник, лабораторий по анализам крови. Так что, с годами здоровых людей будет становиться всё меньше и меньше, надо срочно искать выход с деревенским питанием и качественной пресной водой. Где Тунгусский водозабор?

С.С. И что, в СССР не было никаких проблем с «уродливой рождаемостью»?

С.А. Тут дело такое. Моя баба Луша, в девичестве Лукерья Александровна Александрова из рода потомственных московских хирургов, сама врач-хирург, дипломированный специалист в изучении крови, по неизвестным мне причинам, семье, точнее её родителям, а заодно и всем их детям, три девочки и семь мальчиков, запретили заниматься врачебной деятельностью, выслали за пределы Москвы в Брянск. Кажется, 1929 год. Бабушка вышла замуж, оказалась в селе Тополёвка, родила шестерых детей, в том числе и моего отца. Так как на врачебную деятельность и ей был запрет, занималась знахарством, лечила людей бесплатно. Официально работала колхозным библиотекарем. В Бога не верила, но и не отрицала, не была и атеистом, колдовством и предсказаниями не занималась. Много читала. Она и приучила меня читать книги томами полных собраний сочинений, например, Достоевского от первого по семнадцатый том, Дюма от первого по двенадцатый красного цвета восьмиклассником читал в библиотеках, даже Ленина прочитал от первого до пятьдесят четвёртого тома. Собирала в лесу разные травы для своих отваров. Я часто был у неё помощником, так как у деда Петра не было левой руки, потерял на финской войне. Ходили в лес собирать травы, занимался сушкой этих трав, дело интересное. К ней на лечение привозили много детей. По болезням заики, с плохой речью, умственно отсталые, слабослышащие, испуганные, с бессонницей, по крови и так далее, перечень большой. По округе из разных областей. На слуху были Брянск, Гомель, Чернигов, Орёл, Тула, Калуга, Курск. Как у неё получалось хоть как-то исправлять недуг, до сих пор тайна. По анализам крови могла определить, надо семейной паре рожать ребёнка, или нет, я про «детей-уродцев». Были случаи, когда предлагала взять здорового ребёнка из ясель. В 1980 году я поступил в Ленинградское военное училище, сегодня микрорайон «Горелово». Как вскормленный деревенским питанием и обладающий неплохими умственными способностями в учёбе, вдобавок член сборной военного училища футбол, лыжи, биатлон и шахматы, с подачи и по рекомендации офицера военного училища был «тайно» втянут в щепетильные жизненные ситуации. Причиной тому блокада Ленинграда, у следующих поколений коренных ленинградцев, переживших блокаду, совместно по женской и мужской линии стали рождаться «дети-уродцы». Проблема! Закрытая информация. Родители коренных молодых ленинградок не на шутку встревожились. Опять строки из песни Владимира Высоцкого о шахматной короне, «и в буфете, для других закрытом, повар успокоил, не робей». В то время в городе насчитывалось примерно двадцать военных училищ, а это, сами понимаете, молодые, здоровые, крепкие и умные парни. Наследственность! Генетика! Курсанты! Девушки, коренные ленинградки, часто приходили в училище на танцы, дискотеку, знакомились с курсантами, чаще по наводке, не с целью в будущем выйти замуж и покинуть «колыбель трёх революций», нет, им нужна была другая колыбель. А вот ещё история о здоровых детях. Если брать село, где прошло моё детство, то интересные отголоски Великой Отечественной войны были связаны с Днём Великой Победы. Живыми вернулись многие односельчане. Так вот, если весна была тёплая, то посевная заканчивалась до девятого мая, всё было хорошо. Но как только весна приходила холодная, посевная после девятого мая, без мужиков-фронтовиков и их взрослых сыновей. Пили за то, что вернулись с войны живыми. Таким образом, пытались заглушить страх войны. На колхозных полях, как и в годы войны одни женщины. Все мужики-фронтовики лежали в усмерть пьяными после того, как приняли «наркомовские». Это было единственное время, когда пили только водку из магазина, остальное время года местный самогон, так, без воспоминаний о войне, а по жизни, исключительно по праздникам. С детства такая «пьяная победа» засела в моей памяти, даже написал рассказ «Пьяная победа». Как ни странно, этот спиртовой беспредел умственные способности новорождённых детей фронтовиков следующих поколений, никак не портил, уродцы не рождались, во всяком случае, на моей памяти такого не было. Проблема закрывалась хорошей закуской, да и водка шла по ГОСТу сродни спирту «Альфа». Залог всему правильное здоровое питание в детстве и, конечно же, вода. И тогда амурская вода будет только в пользу взрослому человеческому организму.

С.С. Есть какая-нибудь изюминка из еврейского шахматного обучения от «учителя мата»? Рецепт Арнольда Самуиловича Фельдмана! Поделитесь с нашими читателями.

С.А. Изюминка есть. Много! Перед юным шахматистом чистая шахматная доска, без фигур и пешек. На листочке из шахматной задачи «мат в один ход» записаны только обозначения фигур и пешек с привязкой к шахматной доске, без диаграммы. Ученик смотрит на записи размещения фигур и пешек и, пустую шахматную доску, представляет, где что и как находится, ставит мат в один ход, и, записывает этот ход на листочке. Потом расставляет фигуры и пешки, проверяет своё решение. Очень полезная штука для развития памяти, концентрации внимания, выдержки, пространственного воображения. Изюминок много, как говорит герой Андрея Краско в фильме «Агент национальной безопасности» своему другу Михаилу Пореченкову «без бутылки здесь не разобраться».

С.С. Что лежит в основе любого творческого успеха? Как говорят, «не по книжному, а по жизненному».

С.А. Страх и порок.

С.С. Не может быть! А как же патриотизм, любовь к Родине, честь коллектива, ответственность за порученное дело?

С.А. Страх! С одной стороны, страх, в основе которого лежит ответственность за порученное или любимое дело, с другой стороны ответственность за порученное или любимое дело, основанная на страхе. Примерно «две стороны одной медали». От перестановки слагаемых сумма не меняется. Кому как. Всё зависит от воспитания. Гений в этом вопросе, думаю, на все времена, Лаврентий Павлович Берия. Именно он, и, только он, в годы Великой Отечественной войны, потом при создании атомной бомбы, в интересах государственной безопасности умел с помощью страха управлять мозговой творческой активностью талантливых людей, делая из них настоящих гениев своего любимого дела. Каждый человек, приходя на работу, всегда испытывает определённые нотки страха перед начальством, да где угодно. Страх всегда побеждает лень и, если такое не происходит, тогда «грош цена такому специалисту». Страх, как и Бог, всегда присутствует внутри человека на войне, при стихийном бедствии, автомобильной аварии, при написании картины. Страх и есть главная движущая сила! Даже у артиста на сцене театра перед зрителями! Страх гонит кровь человека вверх, стимулирует мозговую активность, с годами так можно дойти и до инсульта, если не будет эмоциональной разрядки, да хоть матом, просто сосуды не выдержат, произойдёт кровоизлияние, сердце внезапно остановится. Пример есть, в шестьдесят лет по этой причине ушёл из жизни Сергей Павлович Королёв. Кстати, биографы пишут, что конструктор космических кораблей никогда не матерился. Страх, он и в Африке страх!

С.С. Зигмунд Фрейд отдыхает? Или Фридрих Ницше? А может психология Достоевского?

С.А. Порок. Их перечислять нет смысла. Их много и, у каждого человека есть свой, основной. Прямая зависимость. Какой род деятельности подвержен такой зависимости? Культура, искусство, спорт. Кто именно? Артисты театров, художники, спортсмены, поэты, писатели, музыканты. У способного, талантливого, гениального человека всегда есть порок. И если этот порок даёт ему масштабное творческое развитие, он будет держаться за него. Сам по себе порок не является первичной инстанцией творческого развития, порок, как клещ, прилипает к мозговой творческой активности и генерирует способности, талант, гениальность, вдобавок энергию энтузиазма и вдохновения всего творческого процесса. В один момент за мольбертом при написании картины по сюжету Василия Поленова «Московский дворик», после рюмки коньяка «Старый Кёнигсберг» и сигареты «синего верблюда», как-то, ни с того, ни сего родились стихи «и морской закат согреет наши души, и может Бог простит огонь сердец в груди, отдайся без остатку, но только сохрани, защиту от сердечной боли и тоски». Человек замечает этот порочный факт и, старается придерживаться его. В определённый момент порок является той ленинской фразой «из искры возгорится пламя». Чтобы всем понятно, в двигателе автомобиля на свечах искра, которая поджигает топливо, после чего можно садиться и ехать. Тут дело выбора каждого человека. Одни поглощены творческими идеями, соответственно порок и развивается в прямой зависимости, что вполне реально, в дальнейшем может привести к трагедии. Они порок не отпускают, так как понимают, что на этом их творчеству придёт конец, мозговая активность без такой искры не появится, автомобиль не поедет. Пример, артист Ефремов, бард Высоцкий, художник Сальвадор Дали, комик Зеленский, футболист Дзюба. У каждого из них свой порок наудачу. Порок следует за человеческими творческими идеями, а не наоборот. Пороки бывают явными на виду и скрытыми, как у Айвазовского. Другое дело, когда из-за порока человек сознательно отказывается от своих способностей, от мозговой активности, держа всё это в определённых рамках обычного ремесленничества. Чтобы не развивался порок! Соблазн быть овеянным славой велик, и, чтобы избежать его, нужны характер, сила воли и, любовь к жизни.

С.С. Учитывая Ваши способности, какой порок есть у Вас?

С.А. Я решил не гнаться за славой, в 1998 году проявил заботу о собственной печени. Ремесленник!

С.С. Понятно. К эмоциональной разрядке, как профилактике и предупреждению инсульта можно отнести обычный «русский мат»?

С.А. Кто бы спорил! Всё должно знать свою меру. По ситуации, целям и задачам. Мат у воспитанного человека есть не что иное как стыд. Стыд гонит кровь вниз, от головного мозга. На самом деле, слово «мат» в переводе с древнеславянского языка до принятия христианства означал «голос». Тогда все выражения о человеческих половых органах, объединяющие в один «голос», имели определённый сакральный смысл языческой веры. С приходом в 988 году на земли Древней Руси христианства, начались церковные гонения на языческие культы, спустя столетие такому действу подверглись и слова семейства «голос». На государственном уровне впервые российские власти официально стали запрещать употребление в печати, когда-то сакральные языческие верования, в конце XVIII века с введением цензуры. С тех пор пошли гулять по свету разведённые по разным полюсам цензурные и нецензурные исконно русские слова. Подтверждением тому такой рассказ. Возвращаясь 23 марта 2005 года из командировки в ожидании регистрации рейса на Хабаровск из московского аэропорта «Шереметьево», пошёл в киоск купить жене хоть какой-то подарок на двадцать первую годовщину нашего знакомства. Только подошёл, рядом с киоском стоит артист театра и кино Александр Семчев с женой. Не глядя, из стопки беру первую попавшуюся книгу и, прошу артиста записать в книге автограф в связи с двадцать первой годовщиной знакомства. Он взял книгу, вместе с женой стали листать, смеяться, я понять ничего не мог, что происходит, а через пять минут появилась такая запись: «Мои самые искренние поздравления. Ваш срок говорит сам за себя. Поздравляю!», внизу подпись Александра Семчева. В ответ поблагодарил и сказал: «Будете играть роль военного лётчика, обращайтесь за консультацией». Его жена, явно с чувством юмора ответила, что «с этого дня начнём худеть, скоро выйдет фильм «Ликвидация», обязательно смотрите». Принёс книгу к своим попутчикам, командующий армией генерал-лейтенант посмотрел, остальные также с удивлением стали читать автограф, листать, и, тут раздался оглушительный на весь зал смех. Только расплатился за книгу с киоскёром, вернулся к шумному обсуждению книги. Потом увидел книгу. Ужас! Красивая обложка с обнажёнными телами, «Александр Сергеевич Пушкин. Стихи для взрослых», сплошные маты и картинки художников тех лет с обнажёнными женскими и мужскими телами, в «чём мать родила», и, сакральными человеческими органами из «голоса». Так что мат в первую очередь есть не что иное, как голос, своеобразный спасательный круг, независимо от вида и рода деятельности, что в шахматах, что в жизни.

С.С. Давайте представим шахматную партию, где вместо фигур и пешек будут Киев, Лондон, Вашингтон, Берлин, Париж, Рим, Москва и так далее, по ситуации с военным конфликтом. Кто поставит мат?

С.А. Шахматная партия идёт под диктовку фигуры «Вашингтон» с 1910 года, когда американские банкиры решили сделать доллар мировой валютой. Как итог, по их сценарию две мировые войны. Через сто лет они прорвали «африканскую плотину», срубили фигуру «Триполи», народ хлынул в Европу. Беженцы! Будущие Солдаты Европы! В настоящее время фигуры «Вашингтон» и «Лондон» перешли из миттельшпиля в эндшпиль, они делают европейские фигуры «Берлин», «Париж», «Рим» и остальные нищими и безграмотными, чтобы потом вооружить и отправить на восток забрать у фигуры «Москва» все её богатства. Кто, в таком случае, поставит мат, моё поколение не увидит. Шахматная партия продолжается. За нашу Победу! За наш русский мат! С Днём России!

С.С. Сергей Алексеевич! Спасибо за интересную и познавательную беседу. С Днём России!

12 июня 2023 года.