День России отметили на ярмарке выходного дня около Арены «Ерофей». Гости насладились праздничной программой, кроме того участники ярмарки представили традиционную продукцию: мёд, зелень, мясные и рыбные деликатесы, картофель и овощи.

Концертную программу подготовили участники фестиваля «Амурские волны», волонтёры раздавали ленточки цвета триколора, а кульминацией торжеств стало развертывание флага России военно-патриотическим и юнармейским отрядами.

— День России — один из главных праздников для нашей большой страны, особенно важно чувствовать наше единение в сегодняшних условиях. И ярмарка демонстрирует в том числе продовольственную безопасность региона, — отметил руководитель регионального центра инжиниринга Краевого сельхозфонда Константин Могильный.

Также накануне на ярмарке прошёл «День местных производителей хлеба и кондитерских изделий», где посетителям представили различные виды хлеба, печенье, пряники, сухари, пирожные и торты.

Всего за 12 торговых дней реализовано около 14 тонн продукции на сумму 2,8 млн рублей.

Напомним, до конца октября около Арены «Ерофей» каждую субботу распланированы различные мероприятия. Уже прошли дни производителей яйца, молочной и мясной продукции. Впереди — день района имени Лазо, «клубничный фест», Медовый Спас и другие.