В Хабаровске на стадионе имени Ленина завершился фестиваль «Фитнес-движ». Масштабное спортивное мероприятие объединило ведущие фитнес-клубы города, которые провели для всех желающих бесплатные функциональные тренировки, танцевальные мастер-классы и розыгрыши абонементов. Участниками активностей стали несколько сотен хабаровчан и гостей столицы региона.

Центральным событием фестиваля стала попытка поклонников здорового и активного образа жизни установить рекорд России – одновременно массово выполнить упражнение «Ласточка». Около 200 человек замерли в упражнении на 20 секунд. Теперь видеоматериалы направлены в Москву, а Хабаровск ждет официального присвоения национального рекорда.

Кроме того, в рамках «Фитнес движа» также прошли соревнования по силовому экстриму «Сила Амура». Состязания «стронгменов» развернулись на площадке перед Универсальным краевым спортивным комплексом. В борьбу вступили 10 силачей из Хабаровска, Благовещенска и Комсомольска-на-Амуре.

Спортсменам предстояло преодолеть пять этапов испытаний с поднятием снарядов разной тяжести: от бревна весом в 70 кг до покрышек — 250 кг. Кульминацией стало тягание автомобилей весом почти две тонны. В результате победу праздновал хабаровчанин Константин Дзюба. Он стал обладателем денежного приза — 25 тысяч рублей.

– Я занимаюсь пауэрлифтингом, до этого только со штангой работал. Машину первый раз тянул, сегодня практически все снаряды впервые поднимал. Думаю, мне повезло, главное – чаще тренироваться, — рассказал мастер спорта международного уровня, обладатель рекордов России и мира по штанге Константин Дзюба.

Серебряную медаль увез в Комсомольск-на-Амуре Антон Брянский, замкнул тройку призеров еще один представитель краевой столицы — тяжелоатлет Алексей Харьков.