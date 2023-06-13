По итогам 2022 года туристский поток в Дальневосточном федеральном округе составил 4,83 млн человек. Такие данные приводит Росстат. Большинство путешествий пришлось на Приморский край – 29% всех турпоездок. Также в числе популярных направлений Республика Бурятия, Камчатка и Хабаровский край. Наш регион в минувшем году принял 0,58 млн туристов (12%).

По данным министерства туризма Хабаровского края, основные туристические показатели в регионе приближаются к допандемийным. Платные гостиничные и туристские услуги принесли около 3,5 млрд рублей (рост 12 % к 2021-му). А поток российских и иностранных гостей по итогам 2022 года превысил планируемые значения. В отрасли занято около 460 организаций и свыше полутора тысяч человек.

– Дальний Восток – один из прекраснейших регионов нашей страны. Территории округа расположены в разных часовых поясах, их климат совершенно разный. Изучение Дальнего Востока, более близкое знакомство с ним может дать человеку очень многое с точки зрения понимания нашей страны, ее преимуществ, узнавания того, какая она огромная. Мы видим, как турпоток на Дальний Восток растет, – отметил Заместитель Председателя Правительства РФ – полномочный представитель Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

Рост размещения в гостиницах ДФО составил порядка 10%, увеличившись до 3,53 млн человек. Всего в дальневосточных регионах насчитывается более 2,2 тыс. гостиниц с номерным фондом более 54,2 тыс. номеров.

– Пока у нас по-прежнему не хватает комфортных мест для размещения, но в моем понимании есть два вида туризма. Первый – когда ты приезжаешь в гостиницу и выезжаешь на какие-то экскурсии. Но мне нравится другой вид туризма, когда выезжаешь в лес, на реку, путешествуешь, сплавляешься. По второму виду туризма мы и объявили конкурс “Дальний Восток – земля приключений”, – сказал вице-премьер.

Инвесторы, строящие на Дальнем Востоке гостиницы, могут воспользоваться мерами государственной поддержки. Так, в 2022 году на поддержку строительства пяти гостиниц в виде льготного кредитования из федерального бюджета было выделено 667 млн рублей.

Ряд инвесторов пользуется налоговыми льготами и административной поддержкой преференциальных режимов. На территории опережающего развития и в свободном порту Владивосток реализуются 286 инвестиционных проектов в сфере туризма, предусматривающих строительство отелей, туристских комплексов, баз отдыха, санаторно-курортных комплексов, глэмпингов, создание горнолыжных, этнографических и развлекательных парков. Общий объем планируемых инвестиций в реализацию проектов составляет 147,3 млрд рублей. В рамках данных проектов дополнительно будет создано 12,7 тыс. рабочих мест.