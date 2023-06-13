Хабаровской межрайонной природоохранной прокуратурой с привлечением специалистов Главного управления регионального государственного контроля и лицензирования правительства Хабаровского края и КГБУ «Служба по охране животного мира и особо охраняемых природных территорий Хабаровского края» была организована проверка по информации о загрязнении особо охраняемой природной территории краевого значения – питомника имени Шуранова.

При выездной проверке установлен факт разлива буровых вод в результате строительных работ на прилегающей к памятнику природы территории.

По результатам проверки природоохранная прокуратура даст оценку законности деятельности строительной компании. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования.