День России отметили в Хабаровске фестивалем музыки и песен народов, проживающих в крае, «Карагод». Мероприятие традиционно прошло в парковой зоне стадиона имени Ленина. Праздник посетили около 7000 жителей и гостей краевой столицы.

— «Карагод» проводится в Хабаровском крае в День России с 2017 года. Его цель – продемонстрировать единство народов, которые живут в нашем регионе и в нашей стране. Все мы разные, но нас объединяет общая история, территория, язык, наш общий дом – Россия, – отметил заместитель председателя комитета по внутренней политике правительства края Александр Ивагин.

В открытии фестиваля принял участие мэр города Хабаровска Сергей Кравчук. Со сцены он поздравил хабаровчан с Днем России.

— 12 июня – прекрасный день, чтобы вспомнить о любви к Родине, задуматься о смысле слова «патриотизм». Во все времена, когда российскому государству было тяжело, народ был един и духом, и верой, и силой. Наши предки всегда думали об Отчизне. У них была одна цель – сделать нашу Родину великой, свободной, могучей. Мы любим нашу страну и гордимся ею. Хабаровск – это Россия, а Россия – это мы! С праздником! – обратился к собравшимся Сергей Кравчук.

Фестиваль музыки и песен несмотря на непогоду продлился несколько часов. Для гостей праздника выступили творческие коллективы Краевого Дворца Дружбы «Русь», Ассамблеи народов края, войск Восточного военного округа, национальной гвардии РФ и Пограничного управления ФСБ России по Хабаровскому краю и Еврейской автономной области. А участники военно-патриотического клуба «Данко» исполнили церемонию торжественного развертывания флага Российской Федерации.

Одновременно работали различные тематические площадки: выставка-ярмарка изделий декоративно-прикладного и изобразительного искусства, выставка ретроавтомобилей, фотовыставка «Женское лицо Роскосмоса», ярмарка национальной кухни, «музей живой истории» и другие. Также для хабаровчан были организованы мастер-классы, викторины, конкурсы и другие развлечения.