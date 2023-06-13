По магистральным сетям, по данным на 9 июня, уже было выполнены работы на 790 погонных метрах. Это больше, чем в прошлом году, практически в 6 раз.

Как сообщил начальник управления энергообеспечения, топлива, инженерных коммуникаций Игорь Муравьёв на аппаратном совещании под председательством мэра Хабаровска, темпы подготовки у всех предприятий лучше, чем в прошлом году.

«По МУП «Тепловые сети» выполнено 1105 метров, по Горэлектросети по воздушным линиям – 11 км 783 метра, по кабельным – 3618 метров, по водоканалу – 3 км 825 метров. Работы ведутся активно», – отметил Игорь Муравьёв.

Также мэру Хабаровска доложили о ходе ремонта тепломагистрали по улице Ким Ю Чена. Как сообщил Игорь Муравьёв, подрядчик открыл движение по половине дороги между улицами Дикопольцева и Московской. За выходные был выставлен бордюрный камень и подготовлено основание. На этой неделе подрядчик постарается зайти на вторую полосу.

«Приступили к ремонту следующего участка – от Дикопольцева до Нагишкина. Там фактически произведён монтаж 2/3 трубопровода, и 1/3 часть уже закрыта лотками. По вашему поручению работы по улицам и пересечениям Дикопольцева и Московской проходят без вскрытия дороги», – сообщил Игорь Муравьёв.

«Прошу вас внимательно относиться к жителям города. Там, где возможно, нужно минимизировать вскрытие дорожного полотна. Если это невозможно, тогда работами нужно заниматься 24 часа в сутки. Да, это ответственность, но мы работаем для жителей. В первую очередь им должно быть комфортно», – подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.