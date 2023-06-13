Четыре школьника получили сто баллов по этому предмету. Это учащиеся школ №№ 85, 30, гимназии № 3 и лицея «Вектор».

Позади у выпускников 10 итоговых испытаний – по географии, литературе, химии, русскому языку, математике, истории, физике, обществознанию, биологии и письменному иностранному языку.

Им предстоит продемонстрировать свои знания ещё по двум предметам: 16-17 июня – по устному иностранному и 19-20 июня — по информатике.

В топе наиболее популярных предметов, которые школьники выбрали для тестирования, обществознание (его сдали 1716 выпускников, или 65%), информатика (её будут сдавать 735 человек, или 28%) и история (677 ребят, или 25,6%).

Итоги основного периода сдачи ЕГЭ станут известны 5 июля, тогда и будут названы имена лучших выпускников — 2023.

Накануне мэр Хабаровска Сергей Кравчук обратился к ребятам со словами напутствия. «Желаю вам успешной сдачи экзаменов! Впереди у вас — поступление в вузы. Мы будем рады, если получать высшее образование вы будете в Хабаровске или в других городах дальневосточного региона. Но даже если уедете учиться на запад нашей страны – возвращайтесь молодыми специалистами, здесь ваши знания и умения будут востребованы. Ну а 23 июня в «Платинум Арене» мы – впервые после нескольких лет ковидных ограничений — проведём городской выпускной бал», — сказал глава краевого центра.