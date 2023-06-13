Фестиваль «Блогеры России» проводится с 2018 года в День России и международный день блогера одновременно в 5 городах. В этом году Хабаровск стал одной из площадок проекта.

С бесплатным концертом для жителей и гостей краевой столицы выступили молодёжные артисты Карина Кросс и Егор Шип, а также творческие коллективы города Хабаровска – кавер-группы «Can’t Stop» и «Вишнёвый коктейль».

Одним из ключевых событий праздника стало проведение флешмоба «Воздушная красота». Участники фестиваля получили ленты белого, синего и красного цветов и разместили их на специальной конструкции. Так получилась масштабная арт-инсталяция – флаг России, который поднялся к небу. Всего для составления полотна было использовано 40000 погонных метров лент.

— Несмотря на пасмурную дождливую погоду на фестивале собралось огромное количество гостей. Участие топовых блогеров России способствует привлечению молодежи к празднованию дня национального единения и провозглашения суверенитета России. Арт-инсталляция в виде флага России очень полюбилась всем гостям фестиваля. «Воздушная красота» стала уникальной особенностью праздника, гости фестиваля с энтузиазмом завязывали ленты, делали фотографии. Это стало символом проявления патриотизма и любви к своей стране, – прокомментировали в комитете по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.

Для всех гостей фестиваля работали активные зоны: фотобудка, фотозона, аквагрим, снукбол, видеозона со спинером на 360 градусов. Все желающие могли присоединиться к плетению венков, изготовлению свечей. Активные пользователи социальной сети Вконтакте участвовали в различных конкурсах и в качестве призов получили мерч. Также посетителей мероприятия ожидало более 5000 подарков, сувениров и угощения – бесплатная сахарная вата, попкорн и мороженое.