В Хабаровском крае сегодня более 70 тысяч семей с детьми получают от государства выплаты, пособия и компенсации. Им предоставляются 17 различных мер социальной поддержки. В текущем году на эти цели в бюджете региона предусмотрено 12,4 млрд рублей, из которых 2,3 млрд – федеральные средства, выделенные по национальному проекту «Демография», рассказали в министерстве социальной защиты края.

– Социальная поддержка семей с детьми является важным направлением социальной политики государства в целом и Хабаровского края в частности. Действующие меры направлены на улучшение демографической ситуации в регионе, повышение качества жизни семей с детьми, укрепление института семьи. Регион готов к внедрению и новых способов поддержки. Совсем скоро на VIII Всероссийской демографической конференции эксперты как раз обсудят актуальные вопросы демографии и разработают новые решения по улучшению демографии в ДФО, – отметили в профильном ведомстве.

В министерстве также напомнили, что по поручению губернатора края Михаила Дегтярева с 1 января 2023 года размер пособия на ребенка и краевого материнского капитала в регионе проиндексированы на 5,5%. Благодаря этому размер материнского капитала увеличился на 15,5 тыс. рублей. Также проиндексирован прожиточный минимум. Единовременные и ежемесячные выплаты на детей пересчитаны в новых размерах автоматически – без участия заявителей.

Таким образом, в среднем социальный пакет многодетной семьи в Хабаровском крае сегодня составляет 53 тыс. рублей с учетом ежемесячной выплаты в связи с рождением и воспитанием ребенка, предоставляемой Социальным фондом России.

Добавим, что заявление о предоставлении социальных выплат можно подать в центр социальной поддержки населения по месту жительства, через филиал МФЦ, через портал «Госуслуги» или «Почтой России». Подробная информация о мерах государственной поддержки размещена на официальном сайте министерства социальной защиты края.