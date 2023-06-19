В Хабаровском крае начинается реализация программы «Доступное арендное жилье в ДФО». Для этого на полях ПМЭФ-2023 глава Хабаровского края Михаил Дегтярев заключил ряд соглашений с федеральными девелоперами, способных реализовать масштабные проекты в жилищном строительстве. Параллельно была подана заявка на участие в программе льготной аренды жилья в АО «ДОМ.РФ». В планах вывести на этот рынок почти 3 тысячи квартир.

Программа «Доступное арендное жилье в ДФО» разработана Минвостокразвития России совместно с «ДОМ.РФ». Ее принцип прост: госкомпания приобретает квартиры напрямую у застройщиков по договорам участия в долевом строительстве, а далее жилые помещения предоставляются всем желающим в долгосрочную аренду через регионального оператора – АО «ЗАСТРОЙЩИК.27». Планируется построить 2,9 тысяч квартир.

Механизм льготной аренды жилья является дополнительной мерой господдержки, направленной на создание комфортных условий для жизни и работы на Дальнем Востоке. По предварительной оценке, ставка будет существенно ниже рыночной. Прежде всего за счет специальных условий финансирования: по 30% субсидируется из федерального и регионального бюджетов. Арендатор платит всего треть от заявленной ставки.

Данная программа направлена прежде всего молодые семьи, начинающих специалистов – вчерашних выпускников высших и средне-специальных учебных заведений.

Также в числе приоритетных групп – работники оборонно-промышленного комплекса. Напомним, что глава государства в рамках послания Федеральному собранию предложил запустить спецпрограмму льготного арендного жилья для сотрудников предприятий ОПК.

— Мы уже начали выполнять решение нашего президента Владимира Владимировича Путина – такие дома строим. Сегодня идет речь о 1800 семьях работников ОПК, которые хотят улучшить свои условия или приехать на Дальний Восток, — прокомментировал Михаил Дегтярев.