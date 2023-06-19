Делегацию из Поднебесной возглавила заместитель мэра города Цзямусы госпожа Не Ин.

Вице-мэр Хабаровска Игорь Михайловский обсудил с гостями перспективы сотрудничества.

Он напомнил о том, что Хабаровск — крупнейший транспортный узел, соединяющий в себе потоки железнодорожных, речных и авиационных перевозок. Игорь Михайловский подчеркнул, что на протяжении многих лет города активно развивали сотрудничество во многих сферах – таких, как культура, спорт, образование, экология, здравоохранение, торговля, инвестиции и туризм.

«Даже в период пандемии коронавируса эти связи не прерывались, хотя многочисленные мероприятия в областях культуры и образования и перешли в формат онлайн. Сегодня по-прежнему в приоритете — дальнейшее развитие дружественных связей, гуманитарного и внешнеэкономического сотрудничества с городами КНР», — сказал он.

Стороны обсудили реализацию проекта «Русские учителя за рубежом» — управление образования города Цзямусы планирует организовать лекции в школах с участием учителей из Хабаровска. Кроме того, в планах – обмен делегациями школьников во время летних каникул.

Будущие культурные обмены предполагают выступление хабаровских артистов на сценических и театральных площадках китайского города, а также гастроли артистов из Цзямусы в Хабаровске. Для лучшего знакомства с историей городов запланированы экскурсии в музеи или обмены музейными экспозициями. А в августе в городе Цзямусы пройдет большой российско-китайский фестиваль.

Из-за пандемии был временно отменён авиамаршрут между городами, однако в настоящее время решается вопрос о возобновлении перелётов, сообщила глава китайской делегации госпожа Не Ин.