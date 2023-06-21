Обеспечение жильем детей-сирот – одна из приоритетных задач краевых властей. По инициативе губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева был принят закон, позволяющий им приобретать жилье на всей территории Хабаровского края за счет социальной выплаты. К этой сумме можно добавить средства материнского капитала или собственные накопления. Также данная социальная выплата используется в качестве первоначального взноса при оформлении ипотечного кредита. В прошлом году с помощью этой выплаты новое жилье смогли приобрести 260 сирот.

Для того, чтобы понять помогает ли данная мера поддержки сиротам, проводятся регулярные встречи с данной категорией граждан. Первый заместитель министра ЖКХ Хабаровского края Евгений Колоколов побывал в гостях у Екатерины Моисеевой, которая в 2022 году благодаря механизму социальной выплаты приобрела квартиру в Хабаровске.

— Радует активная жизненная позиция и позитивный настрой Екатерины. Она подробно рассказала нам свою историю покупки жилья. С самого момента обращения в министерство ЖКХ за выплатой до приобретения выбранной ей квартиры она получала информационное и юридическое сопровождение. У девушки уже есть семья, и для полного счастья не хватало комфортной и безопасной детской площадки под домом. Так совпало, что двор её дома и еще несколько прилегающих дворов вошли в программу благоустройства по программе «1000 дворов на Дальнем Востоке». И уже до конца этого года мечта молодой мамы сбудется, – рассказал Евгений Колоколов.

Он напомнил, что в профильном министерстве ведется список детей-сирот, подлежащих обеспечению жильём, затем им предоставляются социальные выплаты на приобретение жилых помещений. Программа социальной поддержки включает в себя работу по адаптации данной категории граждан.

Напомним, что есть разные варианты обеспечения жильём данной льготной категории граждан: социальная выплата на приобретение квартиры, покупка «квадратов» на вторичном рынке с последующей их передачей гражданам, строительство нового жилья.