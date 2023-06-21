Об этом сообщила начальник городского управления образования Татьяна Матвеенкова.

«В 2021 году мы открыли первый такой на базе школы № 47, в 2022-м — в школе № 32, а этой осенью к ним присоединится ещё и лицей «Звёздный», — рассказала Татьяна Борисовна в ходе прямого эфира в официальном телеграм-канале ведомства. — Продолжаем уделять внимание проектам, которые направлены на адаптацию ребят с особыми возможностями здоровья».

Кроме этого, в будущем учебном году в муниципальных школах откроются и новые профильные классы.

«Мы наладили тесное взаимодействие с вузами и профессиональными учреждениями образования нашего города, — отметила начальник управления. — Так что осенью на базе школы МЧС и гимназии № 7 совместно с Хабаровским судостроительным заводом и колледжем водного транспорта организуем два десятых класса судостроительной направленности. Такой опыт у нас впервые».

Также десятиклассников будут ждать девять профильных IT-классов, а пятиклассников — один авиастроительный. Его создадут на базе школы МЧС совместно с Комсомольским-на-Амуре авиастроительным заводом.