Оргкомитет Международного фестиваля анимационного кино «Анимур» объявляет старт приема заявок на питчинг анимационных проектов дальневосточных авторов. В ходе мероприятия, которое пройдет 28 сентября 2023 года на площадке второго «Анимура» в Хабаровске, наработки начинающих деятелей анимации будут представлены профессионалам и авторитетным экспертам индустрии.

Прием заявок на питчинг проводится с 25 июня по 10 августа 2023 года на официальном сайте фестиваля animur.ru по двум категориям: авторские анимационные короткометражные фильмы и анимационные сериалы. По обоим направлениям проекты принимаются без возрастных ограничений.

Подать заявку на участие могут совершеннолетние граждане Российской Федерации, проживающие на территории Дальнего Востока и являющиеся представителями творческих коллективов или независимыми авторами.

Оценивать работы будут руководители анимационных студий из разных регионов России.

Напомним, что второй Международный фестиваль анимационного кино «Анимур» пройдет в Хабаровске 28 сентября – 1 октября 2023 года. В этом году на участие в нем подано 2108 заявок из 83 стран мира. Фестиваль проводится при поддержке Министерства культуры Российской Федерации, Президентского фонда культурных инициатив и правительства Хабаровского края.