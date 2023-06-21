С 10 по 18 июня в честь Дня России в 10 городах страны работали VK Порталы – мультимедийные инсталляции, которые связали между собой жителей разных регионов и объединили более 18 млн человек. Экраны стали точкой притяжения для миллионов россиян, творческих и спортивных коллективов, известных блогеров и артистов, среди которых Филипп Киркоров, Валя Карнавал, JONY и другие звезды.

Напомним, что видеосвязь соединила между собой Дербент, Иркутск, Москву, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Самару, Ставрополь, Челябинск, Якутск и Хабаровск. VK Порталы были установлены в знаковых местах и работали круглосуточно. Регионы на экранах регулярно сменяли друг друга, чтобы их жители могли пообщаться со всеми городами-участниками проекта по очереди.

Как отмечают организаторы, эта возможность вдохновила многие организации, артистов и блогеров устроить активности для прохожих. Через VK Порталы прошли игры, совместные тренировки, танцевальные мастер-классы, к которым мог присоединиться любой желающий.

К примеру, в Хабаровске на фонтанной площади стадиона имени Ленина, где был установлен VK Портал, Волонтеры Победы сыграли с жителями Дербента в молодежную игру. А участники хабаровского воркаут-движения провели для Якутска тренировку и показательные выступления. Спортсмены выполняли сложные трюки на турнике, собрав по ту сторону экрана немало зрителей.

В День России, 12 июня, через экран представители Ассамблеи народов Хабаровского края познакомились с участниками такого же объединения из Челябинской области. Известный блогер Карина Кросс, выступавшая на фестивале «Блогеры России» в краевой столице, рассказала жителям Якутска о креативных индустриях. А представители студенческих отрядов края спели разные студотрядные песни под гитару для Иркутска.