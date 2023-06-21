В Хабаровском крае стали известны результаты единого государственного экзамена по обществознанию. Как и в прошлые годы, этот предмет остался одним из самых популярных у одиннадцатиклассников региона. Всего экзамен сдавали 2788 человек. Максимальные баллы по предмету набрали шесть выпускников.

Как рассказали в министерстве образования и науки края, по предварительным данным стобалльный результат получили ученицы гимназии № 1 и школ №№ 4 и 36 Комсомольска-на-Амуре. Максимальный балл также набрали выпускницы Краевого центра образования, лицея «Ритм» и гимназии № 7 Хабаровска. Еще у 15 старшеклассников от 95 до 99 баллов.

По итогам восьми экзаменов в регионе 44 стобалльных результата. Их них – 22 по русскому языку, 10 по литературе, 6 по обществознанию, 4 по истории и 2 по химии.

Отметим, что основной период единого государственного экзамена подходит к завершению. С 22 июня по 1 июля расписанием предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ.