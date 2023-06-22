Консультативно-диагностическая поликлиника краевой клинической больницы имени профессора Сергеева кардинально обновляется. Капитальный ремонт проводится впервые с момента постройки здания – 1985 года, благодаря утвержденной губернатором Хабаровского края региональной программе «Модернизации первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Только в этом году на ремонт выделено 82 млн рублей.

Обновление объекта началось в прошлом году с замены кровли, затем проведены работы на техническом и первом этажах поликлиники. В настоящее время идет ремонт 2 и 3 этажей здания, где в последствии разместятся кардиологическое отделение, краевой сурдологический центр, эндоскопический кабинет, помещение для специалистов хирургического профиля. Этот этап капитального ремонта должен закончиться в октябре текущего года.

— Изменения направлены на удобство пациентов. Значительно увеличится число кабинетов врачебного приема. Также нам удалось перенести на первый этаж поликлиники диагностический центр, который ранее находился в стационаре. Теперь пациенты могут получить консультации специалистов и пройти дополнительные обследования, не выходя из здания, — объясняет заместитель главного врача краевой больницы имени Сергеева по амбулаторно- поликлинической работе Анастасия Калита.

В поликлинику за консультациями обращаются пациенты со всего края и из соседних регионов по направлению от врачей. Подразделение рассчитано на 500 посещений в смену, на базе него ведут прием 43 врача по 30 специальностям.

Завершиться капитальный ремонт должен в 2025 году. До этого времени обновление затронет 4 и 5 этажи здания, где впоследствии оборудуют кабинеты врачебного приема и откроют отделение стоматологии. В целом, за четыре года на капитальный ремонт консультативно-диагностическая поликлиника больницы имени профессора Сергеева предусмотрено 304,9 млн рублей. Стоит добавить, что по программе модернизации первичного звена в больницу поступает оборудование, с 2021 года закуплено шесть единиц техники.

Отметим, что программу «Модернизация первичного звена здравоохранения» начали реализовывать в регионе в 2021 году, главная ее задача — обеспечение доступности медицинской помощи населению и создание комфортных условий для пациентов.

— Только в прошлом году проведен капитальный ремонт 25 объектов здравоохранения, в этом году планируется завершить ремонт 8, еще 8 контрактов заключены с переходом на 2024 год. Это важная работа, так как создание комфортных условий в лечебном учреждении позволяет улучшить качество жизни пациентов, — уточнила заместитель министра здравоохранения края Елена Волкова.

В целом за период реализации программы в крае рассчитывают капитально отремонтировать почти 50 объектов здравоохранения, приобрести более тысячи единиц медицинского оборудования, 123 единиц автотранспорта. Объем федерального и регионального финансирования по программе составляет свыше 8 млрд рублей.