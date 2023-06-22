Отдохнуть на свежем воздухе, окунуться в русскую культуру и прикоснуться к космосу – партнеры «Отдыхаем в крае» организуют новые туры для взрослых и детей. На все экскурсии и маршруты проекта предоставляется скидка по промослову «Минтур». Как отметили в министерстве туризма, одна из новинок этой недели, куда можно отправиться всей семьей — ретро-выставка старинных автомобилей (6+). 25 июня у посетителей будет возможность узнать интересные факты о моделях и истории раритетных машин, а также сфотографироваться с необычными экспонатами.

— В ближайшие выходные, 24 и 25 июня, в случае хорошей погоды и безоблачного неба вы сможете наблюдать рождение сверхновой звезды в другой галактике. Благодаря «Лунным прогулкам» (0+) все желающие смогут на запредельном увеличении 200-1000 крат увидеть горы, кратеры, моря и лунные ландшафты, а также снять видео и фото на свои телефоны. Так же в программе — наблюдение Венеры и изучение окрестностей «Млечного пути», — рассказали в профильном ведомстве.

В субботу, 24 июня, на базе отдыха в районе села Елабуга пройдут народно-фольклорные гуляния «Купала» (0+). Вас ждут: плетение и запуск на воду венков, народная традиция «Залом берёзки», прыжки через костёр, хороводные и плясовые забавы, а также молодецкие игрища. Народные одежды приветствуются. На территории базы будет работать полевая кухня.

Экскурсия «На закате» на парусной лодке (6+) подходит как для романтических свиданий, так и для встречи с друзьями. Это запоминающаяся экскурсия на парусной яхте по величественному Амуру, когда есть возможность полюбоваться на любимый город в закатных лучах солнца. Положительные эмоции и неповторимые фотоснимки – гарантированы.

Если хочется провести время активно, то отличным вариантом станет квест-игра «Вперед, Россия». Она пройдет в День молодежи на городских прудах (возле «Тарелки»). Командам предстоит пройти ряд испытаний, чтобы собрать прикольный контент для приветов и поздравлений. Победителей, занявших 1 место, ждет приз – плюшевые игрушки — китолеты! Регистрация команд от 3-х до 6-ти человек в WhatsApp по телефону +7 (962) 222-95-80 (в сообщении необходимо указать количество участников и название команды). Старт квеста 24 июня в 12:00.

Напомним, всю актуальную информацию о мероприятиях и туристических событиях, можно узнать на официальных страницах министерства туризма края в Телеграм, ВКонтакте и Одноклассники, а также в социальных сетях регионального Туристского информационного центра.