23 июня в 21.00 в спортивно-зрелищном комплексе «Платинум Арена» состоится торжественный приём мэром Хабаровска выпускников общеобразовательных учреждений города.

Участниками мероприятия также станут выпускники школ Хабаровского муниципального района, района имени Лазо, краевых учреждений образования.

Во время торжественной части состоится награждение выпускников общеобразовательных учреждений города, родителей.

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв отметит выпускников, получивших на ЕГЭ 100 баллов. Мэр краевого центра Сергей Кравчук вручит награды за успехи в области образовательной, научно-технической, общественной деятельности, культуры и спорта. Знаки отличия родителям ребят вручит председатель Законодательной думы края Ирина Зикунова.

В празднике примет участие камерный оркестр «Глория», рок-коллектив «The Starkillers», образцовый ансамбль танца «Радость», воспитанники учреждений дополнительного образования.

На протяжении всего вечера будут функционировать 20 игровых интерактивных зон, на которых выпускники могут попробовать себя в различных направлениях: от квиллинга до квеста. В фотозонах, расположенных в фойе, выпускники смогут сфотографироваться на память о празднике.

Для сопровождения мероприятия приглашены кавер-группы, хедлайнер из Владивостока. Ведущий проведёт интерактивы и игры с выпускниками.

С 21.00 до 01.00 будет вестись прямая трансляция вечера на телеканале «Хабаровск», на сайте администрации Хабаровска https://khv27.ru/, а с 21.00 до 02.00 онлайн-трансляция на экранах-кубах над ареной.

В финале торжества состоится заключительный массовый флешмоб.