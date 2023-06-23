Мероприятие прошло в рамках подписанного в прошлом году Протокола о намерениях сотрудничества между Хабаровском, Казанью, Екатеринбургом, Уфой, Гуанчжоу и Цицикаром.
Накануне в режиме онлайн прошла торжественная церемония обмена книгами между библиотеками Дальневосточного государственного университета путей сообщения Хабаровска и Университета города Цицикар.
Библиотеки подарили друг другу 50 книг по различной тематике, касающейся технологии транспортных процессов, философии, математики, физики, экологии, изучения русского языка как иностранного и другие.
В своем приветственном слове и.о. ректора ДВГУПС Андрей Ганус отметил, что ДВГУПС связывают с вузами Китая тесные отношения. Первые студенты из КНР начали учиться в Хабаровске в 1989 году, и с тех пор ежегодно сотни ребят из Китая поступают в университет путей сообщения. Он выразил надежду, что данное мероприятие станет началом сотрудничества двух вузов.
Эта запись была опубликована 23.06.2023в 13:26. В рубриках: Общество.
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