В Хабаровске сдан в эксплуатацию долгострой, расположенный по ул. Уборевича. Строительство вел застройщик ООО «Уютстрой», который приобрел этот объект на торгах.

В минстрое края уточнили, что семиэтажный жилой дом на 25 квартир, из которых пять этажей жилых, а два — нежилые, начали возводить еще в 2016 году, но строительство было приостановлено в связи с банкротством застройщика в 2017 году. На момент приостановки строительства было возведено 6 этажей: 1 – цокольный (офисные помещения) и 5 – жилых этажей, без кровли (не был достроен мансардный 6-й этаж и кровля).

— Долгое время этот долгострой являлся опасным местом, поскольку притягивал к себе подростков и являлся источником повышенной опасности для их жизни. Проблему удалось решить после приобретения объекта компанией, которая и завершила строительство, — рассказала Наталья Ли — замминистра строительства края по экономическим вопросам.

При участии краевых властей был решен вопрос с недостроенными домами «Дальспецстроя», последние дома этого застройщика, расположенные по ул. Бондаря в Краснофлотском районе, выкуплены федеральным застройщиком Unikey (г. Казань). Поэтому можно констатировать факт: вопрос долгостроев «Дальспецстроя» решен окончательно.

Кроме того, земельные участки 6-го – 7-го микрорайона в Северной части Хабаровска (район ТОГУ), где «Дальспецстрой» планировал строить дома, приобрела компания «Талан», которая приступила к комплексной жилой застройке.

Ранее при активном участии краевых властей в микрорайоне «Строитель» в эксплуатацию были введены шесть проблемных жилых домов бывшего «Дальспецстроя» (№35, 26, 29, 43, 34 и 40 по ул. П. Морозова), а также два жилых дома по ул. Льва Толстого в Хабаровске.

Работа по снижению числа проблемных жилых домов активизировалась в крае благодаря личному участию губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева в решении вопроса. Губернатор привлек федеральные бюджетные средства, а также создал условия, благоприятные для прихода в регион крупных застройщиков.

За три предыдущих года, начиная с 2020-го, введены в эксплуатацию 19 проблемных объектов: в 2020 г. – 9 домов (221 дольщик), в 2021 г. – 3 дома (59 дольщиков), в 2022 г. – 7 домов (352 дольщика). В 2023 году эта работа продолжается, так, в активной фазе – достройка домов ООО «Диалог», где в общей сложности свыше 900 участников долевого строительства.