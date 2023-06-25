Интересные дела происходят на территории необъятной России в таком щепетильном вопросе, как образование детей, кто не знает, дети есть люди возраста от рождения до восемнадцати лет. На каждом шагу только и слышно, что пойду к репетиторам, «пусть меня научат». Так кто же такие эти загадочные люди нашего общества репетиторы? Читатели спрашивают: «Репетиторы для нашего образования есть хаос или надежда?» Отвечает по всем вопросам репетиторства наш постоянный гость, три года как практикующий репетитор по истории, обществознанию, математике, физике, с недавнего времени черчения и литературе, подполковник запаса Сергей Роща, ныне школьный учитель по технологии и, куда же без шахмат и живописи (холст, масло). Ведущий рубрики «Хабаровские новости» Сачук Станислав. Итак, «Учитель, дай ответ!». Поехали!

С.С. Здравствуйте, Сергей Алексеевич! Очередная тема нашей беседы возникла исключительно и благодаря вопросам наших читателей. Репетиторство в Российской Федерации. Это есть хаос или надежда?

С.А. Здравствуйте Станислав! Давайте вопрос приведём к общему знаменателю между добром и злом. Где в репетиторстве добро, то есть, надежда, а в чём видится проявление зла, подразумеваем хаос? Такие вот математические преобразования в литературе.

С.С. Как я понимаю, обратимся к Фёдору Михайловичу Достоевскому?

С.А. Угадали. Именно к нему. Конкретно роман «Бесы», его окончательно издали в 1872 году, «один из наиболее политизированных романов Достоевского, был написан им под впечатлением ростков террористического и радикального движений в среде русских интеллигентов, разночинцев и прочих». Давайте ещё раз вспомним, о чём нам писал Фёдор Михайлович Достоевский в своём романе «Бесы» на тему добра и зла: «…никогда не было ещё народа … без понятия о зле и добре. У всякого народа своё собственное понятие о зле и добре и своё собственное зло и добро. Когда начинают у многих народов становиться общими понятия о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром начинает стираться и исчезать». Поставьте в эту цитату вместо государства слово «образование», а зло и добро взамен на хаос и надежду. И, как Вам читается такая интерпретация?

С.С. Надо срочно разбираться, что есть хаос. К кому обратимся?

С.А. Прямо как на плакате с Владимиров Ильичём Лениным: «Правильным путём идёте товарищи!». На этот раз обратимся к произведению «Так говорил Заратустра» Фридриха Ницше: «Нужно носить в себе ещё хаос, чтобы быть в состоянии родить танцующую звезду». С этой фразой у меня всплывает одно интересное событие десятилетней давности. Тогда, в 2013 году я как раз был переведён на должность учителя технологии. И, с началом учебного года учителей хабаровских школ отправили на платную переподготовку тогда ещё отдельно функционирующий «педагогический институт» под руководством Александра Борисовича Левинталя. Еврей. Большая аудитория, сидят учителя, свободных мест нет, выступает красивая женщина, профессор социологии и, начинает рассказывать о том, что «группа преподавателей хабаровского университета побывала в Соединённых Штатах Америки, с ними делились передовым опытом в образовательной деятельности», где в основе цитата Фридриха Ницше о хаосе и танцующей звезде. Как всегда, время для вопросов, их никто не задавал из-за экономии времени, но я встал, вышел к трибуне и, минут на десять, зажигательно выступил, основной упор сделал на зарождающийся хаос в Киеве. Каникулы, ноябрь 2013 года. Когда появится танцующая звезда? Танцующая звезда это война с Россией? Не буду рассказывать, что и как после этого выступления было, куда вызывали, скажу одно, в мае 2014 года защитил дипломную работу «От шкатулки к ремесленничеству» на оценку «отлично» и, больше лично я не помню, чтобы в этих аудиториях проводили переподготовку учителей.

С.С. И Вас не наказали? Давайте размышлять философски.

С.А. Философия и Закон, разноплановые субстанции по определению, разница в конституционной основе.

С.С. Так в чём суть хаоса в современном российском образовании? И где надежда? И может ли репетитор в сложившейся образовательной среде с пользой для дела объединить эти два понятия в единое целое? Только без опоры на классиков! Ваши личные взгляды, пожалуйста, изложите.

С.А. Поделюсь своими педагогическими наблюдениями. Сам процесс существования репетиторства и есть настоящий хаос. Но! Для грамотного и разносторонне образованного учителя заниматься репетиторством выгодно, прежде всего, в денежном выражении, даже находясь в штатной структуре образовательной организации. Главное, государство не в убытке. Мои родители, инженеры-радиоэлектроники говорили, хорошо, что есть, кому учить. Вот меня и учил старый еврей соседней новой «хрущёвки», дедушка одноклассницы Лизы-скрипачки, артист местного театра. Прошёл полный курс обучения живописи, холст, масло, ещё акварель, гуашь, акрил, пером плакатным писать учил. Даже игре на скрипке, аккордеоне, баяне, гармошке, гитаре, балалайке. За деньги! Мать иногда возмущалась, что «этот еврей нас скоро разорит, ставить некуда», ведь жили в одной комнате двадцать квадратов коммунальной квартиры на шесть семей с общей кухней в тридцать квадратов. Его сын работал на музыкальной фабрике заместителем генерального директора, отвечал за сбыт продукции, вот мои родители и покупали кроме мольберта, ещё и все музыкальные инструменты. Но это так, к слову. Платное обучение оно вечное, евреи придумали. До обеда учитель в школе, после обеда репетитор. Или наоборот, если все уроки во вторую смену. Такая своеобразная «палка о двух концах». Скажу сразу, быть репетитором для детей в школе, где работает учитель, да ещё и по предмету, который он преподаёт, как то неэтично, плохо. Считаю, нельзя организовывать платные курсы при подготовке к экзаменам. На территории школы образование бесплатное и точка. На такой случай существует «учительская солидарность» между школами на расстоянии примерно шести автобусных остановок, своеобразный бартер «живой силой». Ты обучаешь моих учеников, а я твоих учеников, по обоюдной рекомендации. Работа учителя в отдельно взятом классе находится в прямой зависимости от поведения детей этого класса на уроке. Дети сидят тихо, значит, «тишина их спасёт» и, учитель качественно проводит урок, тогда ходить к репетиторам этим детям, особой нужды нет, весь материал усваивается более-менее на понятном всем уровне. В поведении детей на уроке главную роль играют родители, как договорятся между собой о поведении своих детей. Иначе, потом репетиторам придётся платить немалые деньги, чтобы получить высокий средний балл Диплома основного общего образования за девять классов обучения. Если обучающийся ребёнок не пойдёт в десятый класс, экзамен особой роли не играет, главное, не получить двойку, а то и две. Для примера, рассмотрим ситуацию, за учебный год по русскому языку стоит четвёрка, а за экзамен тройка, то в Диплом пойдёт оценка в пользу ученика, то есть, четвёрка. Редко, но бывает, за год тройка, а экзамен сдают на четвёрку, в Диплом пойдёт более высокая оценка, четвёрка. По всем предметам экзаменационные задания подбираются такие, что на тройку собрать баллы реальная возможность существует, даже ни разу не выходя в туалет. Знающие люди меня понимают, там нет видеокамер. По опыту, из шести девятых классов набираются только два десятых. В каждом классе по тридцать шесть человек. Куда девать основную массу со средним баллом Диплома об окончании девяти классов ниже четыре целых пятнадцать сотых? Конечно же, в техникумы и колледжи! У кого средний балл выше обозначенного, они мечтают стать врачами, инженерами, учителями, артистами, экономистами, программистами, поступить в военные училища, для этого надо попасть в десятый класс, значит, необходимо заниматься с репетитором, начиная с восьмого класса.

С.С. Если всё так просто, тогда зачем посещать репетитора? А если окунуться в Советский Союз? Я о поведении.

С.А. В наше время все экзамены были устные, за исключением сочинений по русскому языку и, в моём случае украинском, ещё письменно математика. Всё! Экзамен принимал только учитель, ведущий в этом классе предмет. Свой учитель! Помню до сих пор первый экзамен в седьмом классе, 31 мая 1976 года, литература, одним из вопросов стихотворение 1864 года наизусть «Памяти Добролюбова» Николая Алексеевича Некрасова, завершается красиво «Природа-мать! Когда б таких людей ты иногда не посылала миру, заглохла б нива жизни…». Каждый год сдавали экзамены. И кто осмелится нарушить дисциплину на уроке? Как говорит Президент Путин «замучитесь пыль глотать» чтобы пересдать экзамен.

С.С. Так в чём сложность?

С.А. Не будем затрагивать десятый и одиннадцатый классы. Давайте условно смотреть экзаменационное задание для девятого класса, например, по математике. Из двадцати пяти заданий, чтобы набрать баллы на тройку, двенадцать штук, они лёгкие, значит, пройти возможность есть. Далее, восемь заданий уже выше тройки, эти задачи, так сказать, умеренной сложности. Но, чтобы выиграть конкуренцию и попасть в тридцать основных мест десятого класса, надо решить задания повышенной сложности.

С.С. Например?

С.А. Вот одна из моих лекций из серии «Математические мотивы в шахматном искусстве», называется «Конь на диагонали», по времени час, здесь во главе угла надо знать особенности. Задача на логическое мышление, из шахмат. Перед вами пустая шахматная доска, на первой горизонтали справа, как и должно, быть, белое поле. Соответственно, слева чёрное поле, на нём расположился конь. Это есть большая чёрная диагональ. Вопрос: сможет ли конь, пройдя один раз по каждому полю, занять противоположную конечную клетку этой диагонали? Ваш ответ.

С.С. Тут надо конём пройти каждую клетку, методом проб и ошибок, должна быть какая-то система прохождения клеток. Затрудняюсь ответить.

С.А. Надо знать особенности. В репетиторском деле ключевое слово «особенности»! На особенности и надо делать основной упор. При решении задач по физике у меня есть определённая система очерёдности: определяем формулы, уточняем особенности, проводим преобразования единиц измерения, выполняем вычисления, записываем ответ. Какие особенности с конём? На шахматной доске шестьдесят четыре клетки, на чёрное и белое по тридцать две, чётное число. Конь ходит буквой «гэ», три клетки прямо и на одну вбок. Получается, перепрыгнули через одну, белую клетку, попали в чёрную клетку, сбоку белая клетка. Теперь смотрим, первый ход, нечётный, конь на чёрной клетке. Второй ход, чётный, конь уже на белой клетке. И так по всему полю, коня не надо двигать, работаете чистой логикой. Шестьдесят третий ход, предпоследний, поле нечётное, конь на чёрной клетке, ему надо попасть на последнее шестьдесят четвёртое, должно быть белое поле, но оно такое же, чёрное поле. Ответ?

С.С. Конь не попадает на последнее поле главной чёрной диагонали, кажется, поле «h8». И сколько баллов дают?

С.А. Три балла. Условно, на четвёрку тридцать четыре балла, всё, что выше оценка «отлично», максимальное количество баллов сорок два. Мы говорим про экзамен в девятом классе. Что касается Единого государственного экзамена в одиннадцатом классе, там другие требования к репетитору.

С.С. Откуда берёте сложные задания?

С.А. В большей степени придумываю сам, по всем направлениям.

С.С. И как увязывается репетиторство с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года номер 273?

С.А. Открываем первую главу «Общие положения», в статье два среди основных понятий, используемых в настоящем Федеральном законе слова «репетитор», «репетиторство» не наблюдаем. На девятом году действия этого закона пунктом тридцать пять, введена «просветительская деятельность» Федеральным законом от 5 апреля 2021 года за номером 85. Там записано «просветительская деятельность – осуществляемая вне рамок образовательных программ деятельность, направленная на распространение знаний, опыта, формирование умений, навыков, ценностных установок, компетенции в целях интеллектуального, духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов и затрагивающая отношения, регулируемые настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации». Есть «Общие требования к осуществлению просветительской деятельности», государственных органов «вправе осуществлять физические лица, индивидуальные предприниматели и (или) юридические лица при соблюдении требований, предусмотренных настоящим Федеральным законом и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации».

С.С. В Советском Союзе были всевозможные лектории общества «Знание». Здесь что-то подобное решили возродить? Ещё просветительская деятельность проводится священником во время проповеди.

С.А. Как говорится, в тему, мне репетиторство напоминает действо, когда после проповеди человек подходит к священнослужителю на исповедь, и, тот его исповедует. Если интерпретировать, то не хочешь учиться бесплатно, тогда учись за деньги. Репетиторство не есть педагогическая деятельность, скорее просветительская, чем образовательная. Беседа, индивидуальное собеседование, лекторий на заданную тему. Ещё есть третья глава закона 273 «Лица, осуществляющие образовательную деятельность», там в статье 32 «Индивидуальные предприниматели, осуществляющие образовательную деятельность», всё расписано, что и как надо делать. Это уже есть педагогическая деятельность.

С.С. Как у Вас организована просветительская деятельность?

С.А. Ничего сложного. В центре города есть хозяева зарегистрированного помещения на просветительскую деятельность. Главными считаются развлекательные мероприятия. Различные утренники, дни рождения, памятные даты. Там я иногда при деле, например, Дед Мороз. Просветительская деятельность больше закрыть свободное временное пространство. Они сами набирают, точнее, отбирают в группы по десять человек, я приезжаю к 17.00 как самозанятый лектор. В один будний день провожу по часу историю и обществознание, в другой день математику и физику, следующий день черчение и литературу, завершаю живописью и шахматами. Есть посетители, кто приходят на несколько просветительских мероприятий. Из восьми на пять, таких шесть человек. Пятница для проектной деятельности по всем предметам обучения, время также два часа. Безналичный расчёт. За каждого посетителя на мою банковскую карту организаторы сразу перечисляют 250 рублей, прозрачно и понятно для инспекции по налогам и сборам. Никаких наличных денег! Такое решение родителей из числа посетителей.

С.С. Как сдают экзамены?

С.А. Не интересуюсь. Это проблемы посетителей, их родителей и, учителей школы. Я не касаюсь школьной программы, той части, где можно заработать баллы на тройку, в лучшем случае на оценку «хорошо». Мои действия направлены на систематизированный подход к экзаменационным заданиям повышенной сложности. Не у каждого получится. Как я это делаю? По каждому направлению есть свои небольшие секреты, в основе которых образовательный фундамент моего обучения в школе и военном училище и, жизненный опыт занимаемых должностей, где приходилось постоянно учиться и самообразовываться.

С.С. В чём главная особенность работы репетитора? Или просветителя?

С.А. Понять мозговую активность посетителя и заложить в неё систематизацию познавательной тематической деятельности.

С.С. Минуточку! Срочное обращение Президента России! Давайте послушаем.

С.А. Давайте послушаем.

С.С. Это хаос?

С.А. Выражаясь шахматным языком, скрытый шах, чтобы поставить мат. Завлечение! Ловушка! Нестандартное решение вынудить силы и средства коллективного Запада в лице украинцев начать массированное наступление. История военного искусства такие примеры знает, изучали. Как говорят в Одессе «слипый казав побачымо».

С.С. Я понял, не есть хаос. Так что там у нас с просветительской деятельностью? Куда потом держат путь посетители?

С.А. Статистику не веду, ведут другие. При получении высоких баллов, а они все имеют средний показатель 85-90 баллов, из десяти человек половина учатся в Москве и Петербурге, некоторые предпочитают Владивосток и, один, в лучшем случае два человека остаются в Хабаровске, чаще военное училище.

С.С. Получается, работаете на вынос кадров. Интересно, вернуться ли они, работать в Хабаровский край? Новую группу набирают?

С.А. Да, набирают без меня. Я готовлюсь. А вернуться или нет, всё зависит от региональной политики.

С.С. И какой итог? Репетиторство есть хаос или надежда?

С.А. Однозначно, надежда!

С.С. Сергей Алексеевич, спасибо за интересную просветительскую беседу. Желаю удачи во благо России!

24 июня 2023 года.