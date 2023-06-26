Четыре лесных пожара тушат после выходных в Хабаровском крае. Очаги расположены на севере региона в труднодоступных районах. На тушение привлечено 3 воздушных судна, а также четыре единицы техники. Группировка пожарных насчитывает 79 человек. Общая площадь возгораний превышает 2 тысячи га, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.

— Самый большой очаг находится в Аяно-Майском районе площадью 2300 га. Другие – в Охотском, Николаевском и Ванинском районах. Для их тушения в край дополнительно прибыло 20 человек из Приморья. Сейчас в регионе установлен высокий класс пожарной опасности, – сообщил заместитель министра Константин Кузнецов.

Он добавил, что причиной возгораний стали грозы. Опасности значимым объектам экономики и населенным пунктам пожары не представляют.

Напомним, с начала пожароопасного сезона на территории края уже произошло 313 пожаров на общей площади около 177 тысяч га. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки края просит соблюдать правила поведения в лесу и установленные меры пожарной безопасности, не провоцировать новые возгорания. Для нарушителей предусмотрена административная ответственность: штрафы до 60 тысяч рублей для физлиц, до 2 млн рублей – для юридических.

В случае обнаружения лесных пожаров необходимо сообщать о них по телефону «прямой линии» лесной охраны 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный).