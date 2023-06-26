Мэр краевого центра приветствовал победительниц всероссийских конкурсов красоты.

В этом году в конкурсе «Миссис Россия 2023» победила хабаровчанка Наталья Оскар, которая обошла 83 конкурентки. Этот конкурс отличается от других тем, что в нём участвуют замужние женщины. Победительнице 33 года, она преподаватель английского языка, обладательница титула «Королева Fashion Дальнего Востока-2019», исполнитель и автор песен. Замужем, воспитывает дочь.

Наталья Оскар представит нашу страну в международном шоу «Миссис Мира», которое пройдёт зимой в Лас-Вегасе.

«Поздравляю вас с победой! Мы очень гордимся тем, что финалисткой конкурса «Миссис Россия 2023» впервые стала хабаровчанка. Это состязание — не только конкурс красоты, но и силы духа, целеустремлённости, ума и вдохновения. Вами гордится весь Хабаровск. Здесь живут самые красивые девушки!», — обратился к победительнице мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

Градоначальник приветствовал Дарью Пятницкую — основателя и директора конкурсов красоты для хабаровчанок в возрасте от 20 до 60 лет, а также других победительниц конкурсов. Среди них Алина Момот – 4-я Вице-миссис России 2023, Эльмира Деревянко – 2-я Вице-Супермодель России 2023 года, Олеся Воронина – победительница конкурса Queen of Size + Russia 2023, Кристина Тагрыт — Миссис зрительских симпатий 2023. Обладательницами почетных титулов стали также Екатерина Трегубенко – Королева Руси Classic 2023 и Жанна Конькова – 3-я вице-миссис конкурса Russia Classic World 2023 – мама четверых детей и бабушка 6 внуков.

Во время встречи Сергей Кравчук предложил победительницам конкурсов красоты помощь в предоставлении помещений для подготовки к предстоящим состязаниям международного уровня, а также городские сценические площадки для выступлений.

«Уверен, что впереди у вас прекрасное будущее и престижные награды. Продолжайте радовать людей своей красотой, талантом, своей уникальностью!», — сказал мэр Хабаровска.