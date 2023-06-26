Дорожный сезон в Хабаровском крае продолжается. В текущем году в рамках ремонта и содержания дорог будет приведено в нормативное состояние более 170 км региональных и местных дорог. Из них более 100 км автодорог и 37 мостовых сооружений общей протяженностью 1200 погонных метров отремонтируют в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В настоящее время в рамках нацпроекта ведутся работы на 24 мостовых сооружениях в Аяно-Майском, Бикинском, Комсомольском, Нанайском, Охотском, Советско-Гаванском, Солнечном и Ульчском районах.

– На сегодняшний день сдан один мост – через ручей Каменистый на автомобильной дороге «Подъезд к селу Верхняя Манома». В первой декаде июля ожидается сдача еще двух мостов на данной автомобильной дороге – через реки Кия и Хвостова, – отметили в профильном министерстве.

В конце июля ожидается сдача двух мостовых сооружений на дороге «Советская Гавань – Ванино» через реки Большая Окоча и Чистоводная.

Напомним, что в прошлом году подведомственным краевому минтрансу учреждением КГКУ «Хабаровское управление автомобильных дорог» начата масштабная работа по приведению в нормативное состояние мостовых сооружений на дорогах регионального и межмуниципального значения.

Всего за 2022 год было отремонтировано 34 моста общей протяженностью 514 погонных метра. Самым протяженным объектом был мост через реку Хадя, расположенный на автомобильной дороге Советская Гавань — Ванино.