В Хабаровском крае стартовал региональный этап Кубка Дальнего Востока «ИГРЫ ГТО». Отборочные состязания проходят в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография» в Краевом центре единоборств и завершатся 9 июля. Победители получат путевку в финал, который состоится во Владивостоке с 10 по 17 сентября на полях VIII Восточного экономического форума.

С открытием соревнований спортсменов поздравил мэр краевой столицы Сергей Кравчук.

— Будьте примером для подражания и помните, что впереди вас ждет еще много побед. А тем, кто попадет в сборную нашего региона, от всей души желаю достойно представить наш славный край в финале Кубка Дальнего Востока во Владивостоке, – обратился к собравшимся глава краевого центра.

В первый день в борьбу на специальной полосе препятствий вступили около 100 спортсменов. Участники проходили спортивные испытания в двух этапах. На каждом из них они выполняли челночный бег, прыжки, отжимания, подтягивания, упражнения на пресс и силовые упражнения. Чтобы показать свой лучший результат, претендентам было дано 10 минут и 1 минута для отдыха между этапами.

По итогам стартового дня отборочного этапа определились первые лидеры. Ими стали хабаровчане Богдан Кириченко и Екатерина Кабакова. В категории «Дети» лучшие результаты показали Игорь Золоторевич и Арина Романова.

— Уже в первый день мы увидели интересное соперничество. Всего на региональный этап Игр зарегистрировались около полутора тысяч человек. Это масштабный спортивный праздник. Опыт проведения крупных, массовых спортивных мероприятий, в том числе федерального или международного уровня у нас есть. Отмечу, что в прошлом году сборная региона вошла в четвёрку сильнейших среди субъектов Дальневосточного федерального округа на первом Кубке Дальнего Востока, в этом году перед нашими спортсменами стоит задача — улучшить прошлогодний результат и, конечно, региональный отбор в этом только поможет, — подчеркнула и.о. министра спорта Хабаровского края Валентина Мальцева.

Всего в прошлом году к выполнению нормативов комплекса ГТО в крае приступили более 22 тысяч человек. Обладателями знаков отличия стали почти 14,5 тысячи жителей региона, из них 299 – люди с ограниченными возможностями здоровья.

Отметим, что решение о проведении в текущем году таких соревнований во всех регионах Дальнего Востока принято заместителем Председателя Правительства РФ – полномочным представителем Президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Соревнования в Хабаровске стали продолжением отборочных этапов, старт которым дан 12 июня во Владивостоке. В течение двух недель приморцы боролись за возможность быть в команде своего региона.