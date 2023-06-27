Более 60 процентов бюджета Хабаровского края или почти 99,9 млрд рублей в 2023 году будет направлено на развитие социальной сферы. Об этом сообщили в министерстве финансов края, где подвели предварительные итоги исполнения бюджетных расходов. Основной объём трат придется на реализацию трех ключевых государственных программ: здравоохранения, образования и социальной защиты.

Так, на государственную программу «Развитие здравоохранения Хабаровского края», которая реализуется с 2013 года, будет направлено около 27,6 млрд рублей. Средства распределят по направлениям: профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни, развитие первичной медико-санитарной помощи, оказание специализированной, высокотехнологичной медицинской помощи, охрана здоровья матери и ребенка, развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, кадровое обеспечение системы здравоохранения, совершенствование системы лекарственного обеспечения, развитие информатизации в здравоохранении и организация обеспечения обязательного медицинского страхования. По каждому направления установлены свои показатели.

На образование и профильную госпрограмму в этом году власти планируют направить 31,4 млрд рублей. Приоритетными направлениями станут развитие дошкольного образования, повышение доступности и качества общего образования, доступности и качества дополнительного образования, качества профессионального образования, развитие механизмов непрерывного педагогического образования, информатизации образования, обеспечение участников образовательного процесса психолого-медико-педагогической помощью, развитие системы оздоровления и отдыха детей, поддержка научно-исследовательской деятельности, защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей. Отдельное продвижение получит реализация региональных проектов «Демография, «Образование», «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации».

Социальная сфера согласно распределению казны получит 30,3 млрд рублей. Она финансируется тоже в рамках своей программы «Развитие социальной защиты населения Хабаровского края». Ее цель — повысить уровень и качество жизни граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и социально незащищённых категорий граждан, сократить бедность за счёт развития адресных форм социальной защиты населения.

В минфине напомнили, что сейчас в регионе действует 72 меры социальной поддержки и государственной социальной помощи, получателями которых являются отдельные категории граждан. В регионе проживают 355,5 тысячи федеральных и региональных льготников. Меры государственной поддержки получают более 70 тысяч семей с детьми. Социальные услуги предоставляют 76 учреждений социальной защиты края. А социальные услуги на дому, в специальных домах ветеранов и домах-интернатах получают свыше 11 тысяч граждан, нуждающихся в постоянном постороннем уходе. При этом в стационарных учреждениях социального обслуживания населения для граждан пожилого возраста и инвалидов, в том числе детей-инвалидов, проживают свыше 3 тысяч граждан, нуждающихся в постоянном уходе.

Отдельным направлением будет профинансирована поддержка семей при рождении детей, на что будет направлено 2,7 млрд рублей. Это выплаты различных пособий семьям, материнского капитала и другие меры поддержки. В результате реализации госпрограммы к 2025 году власти предполагают добиться снижение доли населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, до 9,7 процентов в общей численности жителей. Также предстоит довести долю граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, до 100 процентов от всех обратившихся.