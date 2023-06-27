Предприниматели края заявили о готовности защищать свою продукцию от недобросовестной конкуренции с помощью брендирования. В Хабаровске прошел семинар Роспатента «Региональные бренды России – новые точки роста». Что такое географические указания и наименование места происхождения товара, чем эти объекты интеллектуальной собственности отличаются и как помогают бизнесу защищать товары при выходе на новые рынки – на эти и другие вопросы предпринимателям края ответили организаторы семинара от Роспатента и Федерального института промышленной собственности (ФИПС). Мероприятие прошло при поддержке Минэкономразвития края в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Нередки случаи, когда при продвижении продукции на межрегиональном и международном рынках, предприниматель сталкивается с серьезными проблемами. Недобросовестные конкуренты могут зарегистрировать его товарный знак на себя, запатентовать чужую разработку, начать копировать созданную не ими продукцию или под именем его продукции, хорошо зарекомендовавшей себя на рынке, продавать свою. При этом часто в наименовании продукции используются географические обозначения. Регистрация объектов интеллектуальной собственности призвана защитить права производителей.

— Хабаровский край известен своими брендами: «Хабаровский квас», бальзам «Хабаровский» и многие другие обозначения, которые потенциально могут стать торговыми региональными брендами Хабаровского края, но до сих пор ни одному из них не была предоставлена правовая охрана. На семинаре мы как раз рассказали, как эти бренды зарегистрировать, сколько это стоит, как долго идет экспертиза и зачем вообще местным предпринимателям продвигать свою продукцию на рынке с помощью таких инструментов, как географические указания и наименование места происхождения товара. Научили, как правильно подавать заявку на регистрацию, – сообщил начальник отдела экспертизы заявок на НМПТ и ГУ ФИПС Алексей Сычев.

Брендирование продукции – важный вопрос для развития бизнеса, подтвердили участники семинара. В Роспатент от производителей региона уже поступило две заявки на регистрацию брендов, использующих в названии географические обозначения: на питьевую воду и икру. Очевидно, что назрела необходимость расширять горизонты, выходить на другие рынки, и предпринимателям надо знать, как можно защитить свои права путем брендирования продукции.

— Наша компания уже поставляет продукцию в разные регионы страны через маркетплейсы, мы также планируем выйти и на зарубежные рынки. Поэтому сейчас занимаемся созданием бренда. Бренд – это узнаваемость, это доверие к производителю. Мы хотим, чтобы Дальний Восток, Хабаровский край узнавали по брендам, – сказала участник семинара, руководитель компании «Нимфа» Ольга Луценко.

Как отметила замминистра экономического развития края Маргарита Бастрикина, у Роспатента и Хабаровского края долгая история сотрудничества. Первое соглашение было заключено в 2008 году. В 2019 году после принятия закона о региональных брендах было заключено новое соглашение в целях содействия созданию благоприятных условий для предприятий края. Поддержка отечественных брендов получила свое продолжение на форуме «Сильные идеи для нового времени». В этом году в рамках форума впервые прошел конкурс региональных брендов. Предприниматели проявили активность, подав 28 заявок. По количеству заявок Хабаровский край занял третье место в ДФО.

— Тема семинара как никогда актуальна. По словам председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко, региональные торговые марки – не меньшая ценность, чем нефть, газ и металлы, – подчеркнул член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от органов исполнительной власти Хабаровского края Андрей Базилевский. – В Хабаровском крае губернатор Михаил Дегтярев сам лично занимается этим вопросом – предпринимателям бывает сложно выдерживать конкуренцию на федеральном уровне. Идет достаточно серьезное лоббирование интересов региона, защита прав региональных предпринимателей.

Андрей Базилевский подтвердил готовность оказывать разноплановую помощь предпринимателям края в продвижении региональных брендов.