В Тихоокеанском государственном университете прошли выборы ректора. Программы развития вуза представили два кандидата: и.о. главы вуза Юрий Марфин и проректор по научной деятельности технического университета ТОГУ Павел Егоров.

В голосовании участвовали 188 человек: преподаватели и сотрудники Университета, делегаты от профсоюза, студенческий актив. Решением большинства ректором Тихоокеанского государственного университета стал Юрий Марфин.

Также было объявлено, что губернатор Михаил Дегтярев возглавит Попечительский совет ТОГУ — коллегиальный орган, цель которого развитие университета, решение текущих и перспективных задач, привлечение дополнительных ресурсов по приоритетным направлениям.

— Комфортная образовательная среда, активное взаимодействие с внешними партнерами, открытость в решении всех вопросов, то чему я намерен посвящать свою работу в качестве ректора. Спасибо всему коллективу вуза, я понимаю, что это кредит доверия, который я обязан оправдать, — отметил Юрий Марфин.

Также итоги выборов прокомментировал зампред краевого правительства по социальным вопросам Евгений Никонов.

— Тихоокеанский государственный университет является краеобразующим вузом региона и ответственность у ректора колоссальная. Совместно с правительством края руководству вуза уже в ближайшее время предстоит претворять в жизнь ряд важнейших проектов. Это и сотрудничество с Российским научным фондом, открытие в ТОГУ базовых кафедр РАН. И, конечно, первостепенная задача — реализация флагманского Губернаторского проекта «Межвузовский кампус». Именно коллективу ТОГУ предстоит взять на себя основную работу по развитию кампуса: от создания инфраструктуры до разработки образовательных программ, — уточнил Евгений Никонов.

Как отметили в правительстве края, среди приоритетных задач для нового руководителя ТОГУ — войти в ТОП 50 лучших вузов России.

СПРАВОЧНО

Юрий Марфин занимал должность проректора по науке и инновациям Ивановского госуниверситета. Магистр химии, доктор химических наук, победитель суперфинала конкурса управленцев «Лидеры России». Исполнял обязанности ректора ТОГУ с октября 2022 года.