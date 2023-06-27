Собранные Хабаровским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства явились достаточными для постановления судом обвинительного приговора по уголовному делу в отношении мужчины, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть).

Следствием и судом установлено, что в декабре 2022 года находившийся в состоянии алкогольного опьянения по месту жительства в с.Осиновая Речка Хабаровского района 46-летний мужчина в ходе конфликта с другим мужчиной нанес ему множественные удары руками в область головы и тела, в результате чего наступила смерть потерпевшего на месте происшествия.

По уголовному делу проведен комплекс следственных и процессуальных действий, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение в совершении преступления и направить уголовное дело в суд.

Судом ему назначено наказание в виде 6 лет 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу.