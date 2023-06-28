28 июня 2023 года. Лето — традиционная пора отпусков и поездок. Аналитики Яндекс Путешествий изучили данные по поиску и бронированию авиабилетов и выяснили, куда едут отдыхать жители Хабаровска в июне. Самое большое число поездок пришлось на Россию — 95%.

Для зарубежных поездок хабаровчане чаще всего выбирают Узбекистан, Китай и Казахстан.

Топ-3 зарубежных стран в июне

Для каждой страны указана средняя цена перелёта в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле.

Узбекистан: перелёт — 47 590 руб., ночь в отеле — 7 884 руб.

Китай: перелёт — 31 461 руб., ночь в отеле — 14 773 руб.

Казахстан: перелёт — 68 761 руб., ночь в отеле — 6 666 руб.

Если говорить о зарубежных направлениях, то самыми популярными стали Алматы, Баку, Ташкент и Харбин. Среди российских направлений лидируют Москва, Санкт-Петербург, Южно-Сахалинск, Благовещенск и Сочи.

Топ-5 российских направлений в июне

Для каждого направления указана средняя цена перелета в обе стороны на одного пассажира и средняя стоимость ночи в отеле.

Москва: перелёт — 7 420 руб., ночь в отеле — 4 817 руб.

Санкт-Петербург: перелёт — 17 927 руб., ночь в отеле — 6 308 руб.

Южно-Сахалинск перелёт — 16 486 руб., ночь в отеле — 4 307 руб.

Благовещенск: перелёт — 7 827 руб., ночь в отеле — 3 507 руб.

Сочи: перелёт — 44 080 руб., ночь в отеле — 6 456 руб.

Поездки хабаровчан по России продлятся в среднем около 12 дней, в другие страны — около 14. Стоимость перелёта туда и обратно по России выросла на 15% — с 24 593 до 28 400 рублей. Средняя цена одной ночи в отеле по России составила 5 850 рублей.

Цена авиабилетов в страны ближнего зарубежья туда и обратно — 58 971 рубля. Средняя цена проживания в отеле составила 7 450 рублей.

Средняя стоимость перелётов в страны дальнего зарубежья составила 31 461 рублей. А стоимость проживания — 12 900 рублей.

Россияне в целом будут путешествовать в основном по стране. На Россию приходится самое большое число поездок — 83%, на страны ближнего зарубежья — 8%, а на страны дальнего — 9%. Самые популярные страны для отдыха в июне — Турцию, Армению, Казахстан, Узбекистан и Азербайджан. Среди направлений внутри страны лидируют Сочи, Санкт-Петербург, Москва, Калининград и Минеральные Воды.

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