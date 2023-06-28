С 1 января 2024 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в России будет проиндексирован сразу на 18,5%. После этого в Хабаровском крае вырастут заработные платы в районах, где есть северные надбавки. Как подсчитали в министерстве экономического развития края, минимальные зарплаты северян дорастут до 46 тысяч рублей.

— С 1 января 2023 года МРОТ был проиндексирован на 6,3 % и сейчас составляет 16242 рубля. А к 2030 году МРОТ должен вырасти в номинальном выражении как минимум вдвое. Это станет дополнительным стимулом для роста заработных плат по стране в целом, в том числе и в Хабаровском крае, — прокомментировали предстоящие изменения в минэкономразвития региона.

В ведомстве напомнили, в Хабаровском крае на МРОТ дополнительно начисляются районный коэффициент и надбавка за работу в районах Дальнего Востока. Соответственно, минимальная зарплата работников, отработавших в месяц норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (до вычета налога на доходы физических лиц), составит: в Охотском районе — 46,18 тысячи рублей, в Аяно-Майском районе — 42,33 тысячи рублей. А в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, заработная плата будет 32,71 тысячи рублей. Для южных районов края цифра зафиксируется на размере 28,86 тысячи рублей.

Ежегодное увеличение МРОТ в первую очередь обеспечит рост оплаты труда низкооплачиваемых категорий работников. МРОТ также применяется при расчетах больничных, декретных и пособий по уходу за ребенком.