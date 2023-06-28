В Год педагога и наставника Хабаровский педагогический колледж имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша выпустил 297 специалистов, из них 281 — педагогический работник.

— Самый большой выпуск — по специальности «Преподавание в начальных классах» — 97 человек. «Дошкольное образование» и «Специальное дошкольное образование» выбрали 64 и 41 молодой специалист соответственно, 36 студентов завершили обучение с отличием. Все выпускники получили направление на трудоустройство, – отметила директор ХПК Елена Вологжина.

Также 60 учащихся получат диплом о профессиональной переподготовке, более 100 — удостоверение о повышении квалификации.

При трудоустройстве молодые педагоги получают подъёмные в размере 8 должностных окладов, в первые 3 года работы действует повышающий коэффициент 35%. Работающим в сельской местности компенсируются коммунальные услуги и выплачивается повышающий коэффициент 25%.

Для молодых специалистов действуют краевые программы сберегательного капитала и образовательного кредита, а при достижении пятилетнего стажа работы — дальневосточная ипотека. Дополнительные меры поддержки оказывают администрации районов и городских округов.

Как отметили в министерстве образования и науки Хабаровского края, с прошлого года в регионе реализуется проект «Наставник будущего учителя». Старшие коллеги помогают комфортно влиться в педагогический коллектив, и посвящают в тонкости профессии.

Напомним, в этом году на базе Хабаровского педагогического колледжа создан образовательный кластер «Педагогика». Абитуриенты могут подать документы на специальности «Дошкольное образование», «Преподавание в начальных классах», «Педагогика дополнительного образования», «Специальное дошкольное образование», «Коррекционная педагогика в начальном образовании».