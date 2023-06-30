В рамках рабочей поездки на побережье Охотского моря руководитель края Михаил Дегтярев проинспектировал строительную площадку двух многоквартирных домов в п. Токи Ванинского района, предназначенных для расселения аварийного жилфонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

Готовность нового жилья составляет 93%.

На объекте губернатор встретился и пообщался с будущими новоселами и оценил ход монтажа внутридомовых сетей электроснабжения, отопления, водопровода, канализации и связи, результат отделочные работы.

Как отметил Михаил Дегтярев, дома строятся с использованием новых технологий, оснащены не только приборами учета, но и системами пожаротушения и дымоудаления — оборудованием для безопасности жильцов. Для комфорта людей к квартирах установлены приточные клапаны. Также рядом с домами предусмотрена облагороженная придомовая территория.

— В этих домах обретут жилье 57 семей. С ними я встречался ровно два года назад. Тогда у людей были опасения, что государство их обеспечит качественными, благоустроенными квартирами. Результат налицо. Здесь использованы как федеральные, так и краевые средства, — пояснил глава региона.

После стройплощадки руководитель края побывал в районной центральной больнице, во взрослой поликлинике которой продолжается капремонт. Обновление здания ведется по линии федеральной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения». В рамках инспекции работ Михаил Дегтярев познакомился с местным медперсоналом.

— Президент России Владимир Владимирович Путин отмечает: «Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для здравоохранения». И мы выполняем поставленные задачи. Ванинская ЦРБ участвует в программе «Земский доктор», благодаря чему в учреждении трудятся приглашенны специалисты – врачи из Челябинской и Амурской областей, Забайкальского края.. В ДВМГУ сейчас обучается четыре студента-целевика, — рассказал Михаил Дегтярев.

После обновления здания поликлиники в районе будут созданы комфортные условия как для приема пациентов, так и для вновь прибывающих кадров.

Губернатор также нашел время в плотном рабочем графике и для посещения средней школы №4, на базе которой функционирует «Технопарк». Центр по реализации программ допобразования технической направленности открыт в 2020 году по линии инвестпроектов Минвостокразвития России.

Здесь развернуты программы дополнительного образования по направлениям: «хайтек», «биолаб», «физлаб», «химлаб», «промышленный дизайн», «медиацентр». Технопарк также оснащен более 20 различными станками: токарными и фрезерными станками по металлу и по дереву, сверлильным оборудованием, имитатором сварочного аппарата. Общая стоимость оборудования – 51 млн рублей федеральных средств. Благодаря разноплановости в центре занимается свыше 350 школьников со всего Ванинского района.

Ребятам, которые посещают центр даже на каникулах,, удалось не только рассказать главе региона о своих проектах, но и продемонстрировать свои успехи.

В завершении губернатор Михаил Дегтярев отдал дань памяти и уважения воинам, павшим в Великой Отечественной войне, возложив цветы к обелиску Победы на территории одноименного парка в районном центре.

К слову, парковая зона, прилегающая к мемориальному комплексу, в 2022 году была благоустроена. Руководитель Хабаровского края осмотрел обновленную прогулочную аллею, на которой появились брусчатка, уличное освещение, лавочки. На ее преображение по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» направлено более 5 млн рублей.

— Уже четвертый год подряд это общественное пространство разрастается благодаря активности жителей, единодушно голосующих за то, чтобы излюбленное место отдыха становилось интереснее и комфортнее, — отметил губернатор.

Всего же на 4 года реализации национального проекта в Хабаровском крае благоустроено более 400 территорий. В 2023 году работы по благоустройству пройдут на 81 объекте – для этого из федерального бюджета выделено 337 млн рублей.