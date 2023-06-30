Каждое место на Земле – целая симфония звуков. Города отзываются голосами жителей, скрипом ступенек, хранящих секреты истории, и мягким прыжком кошки на капот. Этим летом S7 Airlines создала музыку одного из самых прекрасных регионов России – Дальнего Востока. Она появляется в документальном фильме, в словах героев проекта и даже на фотоснимках.

«S7 Airlines продолжает исследовать регионы России и в этот раз открывает Дальний Восток. Чтобы почувствовать множество ритмов Приморья и создать музыку этого края, мы отправились в экспедицию, где познакомилась с природой, культурой и, конечно же, людьми. Ритмы Приморья – это проект, в котором ритмы Японского моря, городской архитектуры, приморской кухни, дикой природы и искусства сливаются в одну композицию. Мы рассказываем о том, куда отправиться в поездку, чтобы путешественник мог создать свою собственную музыку, ведь для каждого она прозвучит по-своему», – говорит Эльмира Агаева, директор по маркетингу S7 Group.

Лучший способ поближе узнать культуру региона и получить новые впечатления в путешествии – исследовать его вместе с местными, кто вдохновляют и меняет жизнь в регионе. Собрать все ритмы Приморья помогли Егор Анисимов, бренд-шеф ресторана Zuma и настоящий исследователь дальневосточной кухни, Глеб Брант, капитан «Силы ветра», который говорит на одном языке с морем и ветром, Юлия Андреева, гид по Владивостоку и очевидец того, как город стремительно меняется, Феликс Машков, сооснователь бюро ConcreteJungle, Маша Ламзина, художница, которая нашла связь между природой и искусством, и Даниил Филинов, основатель серф-лагеря Swell, поймавший одну волну с морем.

Новый проект S7 Airlines помогает взглянуть на регион по-новому. Приморье – уникальное место для незабываемого путешествия. В одной поездке можно совместить пляжный отдых с природным, городским и гастрономическим. Здесь есть чистейшие бухты с теплым морем, уникальные природные ландшафты и дикие животные, которых не встретишь нигде в России. Городской отдых порадует путешественников памятниками природы и архитектуры, старыми и современными кварталами, которые сосредоточены во Владивостоке. И, конечно же, здесь можно попробовать блюда из свежайших морепродуктов – крабов, гребешков, осьминогов и устриц, а также насладиться уникальными сочетаниями китайской, корейской, японской и русской кухни. На Дальнем Востоке точно понравится всем, кто ищет альтернативу отпуску на черноморском побережье или просто яркие впечатления.

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