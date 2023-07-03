Хабаровский край получит 70 млн рублей на обустройство кластера «Туризм и сфера услуг» на базе Хабаровского технического колледжа. Средства выделены по итогам грантового конкурса Минпросвещения России для создания и развития образовательно-производственных центров в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

Созданный образовательный центр нового типа будет готовить кадры под потребности отрасли туризма и сферы услуг края на основе кластерного подхода.

Как отметили в краевом министерстве образования и науки, сегодня для развития индустрии гостеприимства требуются профессионалы, способные создавать комфортные условия для потребителей. Индустрия включает в себя различные области, среди которых туризм, развлечения, гостиничный и ресторанный бизнес, транспортное обслуживание, общепит, организация выставок и многое другое.

В образовательном кластере студенты смогут освоить все необходимые профессии: от конструктора и соцработника до официанта, повара и графического дизайнера.

Создание образовательного кластера «Туризм и сфера услуг» позволит обновить материально-техническую базу колледжа до современных требований, создать профильную систему отбора абитуриентов, а также адаптировать образовательные программы под нужды работодателей.

Напомним, в Хабаровском крае образовательно-производственные кластеры «Машиностроение», «Железнодорожный транспорт» и «Водный транспорт» созданы на базе Губернаторского авиастроительного колледжа, Хабаровского техникума железнодорожного транспорта и Хабаровского техникума водного транспорта и промышленности соответственно.

Также в этом году регион получит федеральный грант в размере 60 млн рублей на обустройство кластера «Педагогика» при Педагогическом колледже имени Героя Советского Союза Д.Л. Калараша.