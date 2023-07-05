Число самозанятых в Хабаровском крае, как и в целом по стране, растет. По данным минэкономразвития края с начала года их количество выросло почти на 24% и превысило 54,5 тыс. человек. Подготовить бизнес-план и запустить свое дело помогает начинающим самозанятым региональный центр «Мой бизнес», созданный в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Так, экономист со стажем – бывшая сотрудница банка Татьяна Мартиросян после сокращения решила поменять род деятельности и открыть творческую мастерскую по изготовлению изделий из гипса, бетона и керамики. Для того чтобы оформить самозанятость и получить финансовую господдержку на открытие своего дела нужно было составить бизнес-план. За помощью Татьяна обратилась в центр «Мой бизнес».

— В центре мне как самозанятой очень помогли: сначала в оформлении бизнес-плана, сейчас бесплатно разрабатывают сайт, а значит скоро добавиться ещё один способ продвижения и реализации моих товаров и услуг. Также я активно посещаю​ образовательные мероприятия — это отличный повод получить не только новые знания, но и возможность завести полезные знакомства, пообщаться в кругу единомышленников, поделиться опытом, узнать новые фишки и просто подзарядиться энергией, – рассказала Татьяна.

Сейчас Татьяна развивает направление «мастер-классы», работает над узнаваемостью бренда, участвует в выставках и ярмарках при поддержке Центра, сотрудничает с магазинами города. В планах – создать каталог изделий и выходить на корпоративные заказы.

— По программе бесплатных комплексных услуг для бизнеса мы работаем уже третий год. Это прежде всего услуги, направленные на продвижение бизнеса. Если в прошлом году мы оказали поддержку 130 самозанятым, то в этом году нам удалось перераспределить средства и помощь получат около 150 самозанятых. Стоимость одной услуги обходится центру примерно в 30-60 тысяч рублей. Например, на разработку сайта на одного самозанятого мы выделяем 50 тысяч рублей. Это достаточно существенная поддержка – особенно для предпринимателей с небольшими оборотами, – рассказала директор центра «Мой бизнес» Екатерина Чабан.

Она также отметила, что самозанятыми в крае чаще всего становятся те, кто производит что-то своими руками: мастера швейного и гончарного дела, производители бижутерии, предметов интерьера, кондитеры. Также среди самозанятых большое число специалистов, оказывающих услуги в сфере образования, рекламы, фотографии, IT, индустрии красоты, строительства, перевозок пассажиров и грузов.

Помимо консультационных, образовательных и услуг по продвижению центра «Мой бизнес», самозанятые могут воспользоваться льготным финансированием Фонда поддержки малого предпринимательства Хабаровского края, услугами краевого Гарантийного фонда, арендовать на льготных условиях государственное и муниципальное имущество.